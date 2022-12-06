Анонс: бесплатный вебинар по работе с SAP Business Technology Platform и SAP Business Suite

Эксперты LeverX Group расскажут, как объединить все корпоративное ПО в единую экосистему с помощью SAP BTP.

8 декабря компания LeverX Group проведет бесплатный вебинар по работе с SAP Business Technology Platform и SAP Business Suite.

Современные технологии предлагают бизнесу множество решений для оптимизации и автоматизации процессов. Однако у обилия IT-продуктов есть и обратная сторона: все больше компаний жалуются на разрозненность своих систем, из-за которой, согласно докладу, они ежегодно теряют около $500 млн прибыли.

Решить эту проблему поможет SAP Business Technology Platform (BTP) — открытая платформа для интеграции ПО компании в единую экосистему, а также SAP Business Suite — набор бизнес-приложений, которые обеспечивают интеграцию корпоративных данных и процессов.

На вебинаре эксперты LeverX Group поделятся ценными инсайтами о функциях и возможностях этих продуктов. В рамках встречи они расскажут:

— Как SAP BTP может помочь бизнесу;

— Почему интеграция ПО — это корпоративная необходимость;

— Какие ключевые принципы и возможности включает SAP Integration Suite.

На встрече также будет продемонстрирован процесс интеграции решений с помощью SAP Integration Suite в режиме реального времени. Каждый участник вебинара сможет задать свой вопрос спикерам и получить бесплатную консультацию, исходя из своих бизнес-потребностей.

В качестве спикеров на вебинаре выступят:

— Дмитрий Шестак — руководитель направления интеграционных решений и решений для FSI в LeverX Group, обладающий более чем 20-летним опытом в области внедрения решений SAP в различных отраслях;

— Дмитрий Котов — архитектор по интеграции в LeverX Group с более чем 15-летним опытом работы по направлению SAP, включая SAP PO/PI, SAP BO DS, MDM, SAP EP, ABAP/Java.

Начало вебинара — 16.00 (GMT+6).

Для участия необходима предварительная регистрация.