Цифровую медплатформу Биртанова все-таки запустят

Решение объяснила глава Минздрава Ажар Гиният.

Цифровую платформу Минздрава, которой занимался экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов, все-таки запустят. Старт системы Е-health запланирован на 2023 год. Для запуска и обслуживания платформы из бюджета выделят 500 млн тенге. Об этом в ходе правительственного часа в Сенате заявила глава Минздрава Ажар Гиният, передает Liter.kz.

Она указала на сложности, которые препятствуют цифровизации медицины в стране.

«Только в Минздраве более 48 информационных систем, которые облегчают работу врачей. В медорганизациях регионов свыше 20 информационных систем, тесно взаимодействующих друг с другом. Мы тесно взаимодействуем с Министерством цифровизации и планируем на следующий год огромную работу провести, внедрить единую платформу всей системы здравоохранения для врачей и населения», — сказала Гиният.

В этой цифровой платформе используют компоненты системы хорватской компании Ericsson Nikola Tesla. Именно она изначально занималась разработкой цифровой медицинской платформы для Казахстана. За хищения при выполнении этой работы судили экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова.

28 октября 2022 года Елжана Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 части 4 пункта 3 УК РК. Суд назначил Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву — наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. В ноябре адвокаты Биртанова подали апелляцию. Они будут добиваться оправдания.