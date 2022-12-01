Подписание документов с помощью QR-кода — это альтернативный метод.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, сможет ли QR-код полностью заменить ЭЦП. Как отметили в ведомстве, в СМИ и социальных медиа появилась информация о том, что с внедрением способа подписания документов с помощью QR-кода возможность подписания ЭЦП исчезнет. Это не соответствует действительности — существующие механизмы ЭЦП подписей с использованием NCALayer будут также доступны для пользователей электронного правительства и его компонентов, передает Zakon.kz.

«Во избежание некорректного понимания разъясняем. Подписание документов с помощью QR-кода — это альтернативный метод, который облегчает процесс подписания документов владельцам смартфонов. Это возможность быстрого и простого доступа к документу для подписания технологией ЭЦП через мобильное приложение eGov Mobile», — пояснили в ведомстве.

Для пользователя это происходит следующим образом:

— Сканирование через приложение на телефоне eGov Mobile QR-кода в браузере.

— Считывание данных, представленных на подпись путем ввода пин-кода или предоставления биометрических данных (распознавание отпечатка пальца/сетчатки/лица) в eGov Mobile.

При этом на компьютере, с которого будет сканироваться QR-код, установка NCALayer не требуется. Иными словами, QR-подписание — это лишь дополнительный метод подписания документов и удобное решение для пользователей.

28 сентября 2022 года, выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, министр цифрового развития Багдат Мусин признался, что ЭЦП «всех заколебала». 14 октября Багдат Мусин сообщил, что Верховный суд уже разработал и внедрил первым в стране механизм доступа к информсистеме и подписания через QR, который и удобен, и безопасен. По его словам, осталось только внедрить его на всех порталах. Министр дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.