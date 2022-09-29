Министр анонсировал появление новой функции — push-подписание.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК раскритиковал электронную цифровую подпись как средство верификации на портале eGov. Министр признал, что это неудобно и не слишком безопасно, передает Liter.kz.

«На самом деле, я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее… Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому, благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR. Открыв в eGov Mobile, вы наводите на любой QR-код и подписание происходит», — сказал Мусин во время пленарной сессии на технологическом форуме Digital Bridge в Астане.

Он добавил, что использовать QR-коды куда удобнее. Также министр анонсировал появление новой функции — push-подписание. Скоро eGov будет предупреждать пользователя о том, что его ЭЦП использует кто-то посторонний (например, бухгалтер или секретарь). После этого он будет подтверждать или отменять операцию.

«С электронными подписями народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании. Сколько подписей, сколько еще нужно выпускать, сколько в ЦОНы ходить. Поэтому QR-подписание это то, что даст не только эффект в пользовании, но и эффект для стартап-индустрии и для всех технологических платформ. Потому что не нужно будет просить у человека ЭЦП, не нужно будет убеждаться, как и где она выпущена и так далее», — добавил Мусин.