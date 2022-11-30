Национальный банк Казахстана предупреждает о фейковых сообщениях и рассылках о Цифровом тенге

Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.

Национальный Банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении фейковых сообщений и рассылок о Цифровом тенге.

«Ввиду высокого интереса к Цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях и вводят людей в заблуждение. Так, в мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег Цифровым тенге. Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие „инвестиции в проект“ Цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности», — заявили в Нацбанке.

В ведомстве подчеркивают, что Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.

Проект Цифрового тенге находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года. В настоящее время Национальный Банк проводит исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

«Официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт Национального Банка Nationalbank.kz и интернет-ресурс ЦРПФТ Payfintech.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве.kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру 1477», — пояснили в Нацбанке.