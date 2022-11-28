Багдат Мусин встретился с жителями Алматы

По итогам работы с операторами связи в городе установлено 8 новых базовых станций, улучшено 5.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин с рабочим визитом посетил город Алматы. В ходе поездки глава цифрового ведомства принял участие во встречах с населением, где рассказал об основных результатах проводимой министерством работы.

Он акцентировал внимание на том, что сегодня ведется активная деятельность по улучшению качества связи. Так, штрафы за неисполнение обязательств увеличились в несколько раз — со 100 до 1 000 МРП и с 200 до 15000 МРП.

«С начала года наше ведомство организовало более 270 проверок, по итогам которых сумма штрафов составила 514 млн тг. В результате операторы дооснастили и доустановили станции, улучшающие качество связи: в Алматы установлено 8 новых базовых станций, улучшено 5. Эта работа будет продолжена», — сообщил Багдат Мусин.

Кроме того, он рассказал о том, что автоматизация госуслуг в стране достигла 94%, 20 документов доступны в электронном формате в приложениях eGov Mobile и банков второго уровня. Дальнешая цель — переход на проактивный формат, который уже применяется к 26 услугам, а в скором времени дойдет до 38. Также глава ведомства сообщил о скором внедрении QR-подписи.

Министерство цифрового развития продолжает работу по цифровизации социальных сфер. Так, по поручению Главы государства создан проект «Цифровая карта семьи». Информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя. Ежедневно здесь обновляются данные 6 млн казахстанских семей по 80 параметрам.

Все эти проекты являются частью такого направления, как создание «невидимого государства», когда услуги будут оказываться проактивно.

Для поддержки и поступательного развития цифровой сферы стране нужны квалифицированные IT-специалисты. По поручению Президента РК к 2025 году необходимо подготовить 100 тыс. айтишников. Для этого создана ваучерная система, которая предусматривает выделение 3 тыс. грантов для обучения в IT-школах. В городе Алматы участниками программы TechОrda стали 14 IT-школ.