«Казахтелеком»: итоги работы за 9 месяцев 2022 года

Чистая прибыль компании превысила 88 млрд тенге.

Чистая прибыль АО «Казахтелеком» по итогам 9 месяцев текущего года превысила 88 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4%. При этом, согласно опубликованной ранее консолидированной отчетности, в первом полугодии 2022 года телеком-оператор показал снижение чистой прибыли на 13%, до 50,5 млрд тенге, что было связано с увеличением инвестиций в поддержку и повышение благосостояния работников. Кроме того, в первом квартале текущего года, в период трагических январских событий, компанией были предприняты беспрецедентные меры по поддержке абонентов. Однако, по итогам 9 месяцев, компании удалось полностью нивелировать эти финансовые факторы.

Также телеком-оператор в начале сентября в рамках принятого комплекса мер поддержки освободил от абонентской платы за услуги до конца текущего года жителей и предпринимателей Аулиекольского района Костанайской области, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Кроме того, с физлиц и бизнес-структур этого региона были списаны числящиеся за ними задолженности и пени. Несмотря на суммарное недополучение средств после реализации социальных инициатив, меры, предпринятые внутри компании, позволили ей по итогам девяти месяцев улучшить показатель по чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«Этот год действительно выдался непростым для страны в целом, как для бизнеса, так и для граждан. Однако, все трудности, я думаю, мы успешно преодолели — и вместе строим объявленный Президентом страны Новый Казахстан. „Казахтелеком“ принимает в этом проекте самое непосредственное участие: мы активно развиваем digital-сервисы и помогаем оцифровываться промышленным и коммерческим предприятиям страны, местным и центральным исполнительным органам. Мы несколько лет назад приступили к широкому использованию больших данных в своей работе, и за это время создали ряд собственных инструментов в этом сегменте, которые позволяют нам реализовывать проекты, необходимые всей стране. Главный же итог нашей работы — на сегодняшний день порядка 99% населения страны имеет возможность пользоваться всеми современными цифровыми технологиями», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

В числе крупных и значимых проектов компании в текущем году оказались: дедупликация сети, модернизация и строительство линии «последней мили» как в городе, так и в селе, развитие технологии FWA — фиксированной беспроводной связи, а также инсталляция дополнительных серверов кэширования мировых контент-провайдеров Akamai, Facebook, Google, Cloudflare, Netflix, Meta. Кроме того, компанией были предприняты меры по улучшению качества для пользователей сервисов Instagram, Whatsapp, Facebook, IGTV/Reels — за счет локализации трафика на кэшированных серверах «Казахтелекома» удалось сократить задержки отклика до 15%.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы нашей компании по итогам 9 месяцев увеличились почти на 10% и составили более 470 млрд тенге (в 2021 году — 430 млрд тенге), в том числе процент роста доходов от услуг передачи данных составил 9,5%, от межсетевых соединений — более 15%. Балансовая стоимость простых акций компании, рассчитанная в соответствии с требованиями АО „Казахстанская фондовая биржа“, с 31 декабря 2021 года выросла почти на 40%, составив более 37 тысяч тенге», — сообщила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова.

С учетом досрочного погашения части финансовых обязательств финансовая устойчивость группы компаний существенно укрепилась — показатель Чистый долг/ EBITDA снизился до 0,8x по состоянию на конец 3 квартала 2022 года.

Напомним, по итогам первого полугодия, общая выручка группы компаний «Казахтелеком» увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (283 млрд тенге) и превысила 301 млрд тенге. При этом размер EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) снизился на 1%, составив 139 млрд тенге. А в середине ноября компания выплатила дивиденды на сумму более 39 млрд тенге из нераспределенной чистой прибыли за 2021 год, что практически в два раза превышает размер выплат за 2020 год.