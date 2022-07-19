«Казахтелеком» подвел итоги деятельности за I полугодие

В Нур-Султане прошло совещание по итогам деятельности АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2022 года.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в своем выступлении коснулся актуальных вопросов деятельности крупнейшего оператора связи и необходимости ускорения процесса цифровой трансформации компании в интересах всего Казахстана, вступившего в новый период своего развития. Перед участниками совещания были поставлены задачи по дальнейшему повышению прозрачности процессов принятия управленческих решений, ответственности за соблюдение финансовой дисциплины и выполнения социальных обязательств перед обществом и трудовым коллективом.

По состоянию на начало июля телеком-оператором построено 32 базовые станции FWA (фиксированный беспроводной доступ) из планируемых 103. До конца года планируется покрыть такими сетями около 82 тыс. частных домов, а в следующем году строительство сетей FWA начнется еще в 15 областных центрах Казахстана. Дочерние компании «Казахтелекома», Kcell и Tele2, продолжили реализацию проекта «250+» по покрытию широкополосным доступом к сети интернет сельских населенных пунктов с населением от 250 и выше человек. К настоящему моменту им обеспечено 104 из 139 сел, включенных в программу.

В мае текущего года оператор запустил программу «Цифровой партнер в селе», которая позволит обеспечить высокоскоростным интернетом большее количество сельских населенных пунктов за счет строительства в них сетей по технологии Wi-Fi радиомост представителями малого и среднего бизнеса. Предприниматели подают заявки в электронном виде, закупают и монтируют необходимое оборудование, подключаются к магистрали «Казахтелекома» — и зарабатывают на абонентской плате.

«Мы считаем, что этот проект, в рамках которого предприниматели оплачивают только подключение к нашей магистрали по фиксированной стоимости, а потом могут присоединять к этому каналу любое количество абонентов и получать дополнительную прибыль, позволит серьезно помочь развитию сектора МСБ, который должен стать экономической основой построения нового Казахстана, — отмечает председатель правления АО „Казахтелеком“ Куанышбек Есекеев. — „Казахтелеком“ уже заключил партнерские соглашения с 6 предпринимателями, которые построят такие сети в 36 селах в пяти регионах республики. Договора, которые касаются строительства сетей еще в 60 аулах, сейчас находятся на рассмотрении у наших партнеров из предпринимательской среды».

Компания в этом году сконцентрировалась на повышении качества своих услуг: доля новых абонентов в городах, подключенных менее чем за 24 часа с подачи заявки, возросла с 24% в январе до 56% в июне. Каналы обратной связи постепенно превращаются в «Единое окно», когда все свои проблемы клиент может решить за один звонок или с помощью одного обращения через онлайн-инструменты «Казахтелекома». Компания продолжает модернизировать и городскую сеть, наращивая протяженность оптоволоконных сетей, одновременно национальный оператор связи реализует многочисленные телекоммуникационные проекты по организации видеонаблюдения на улицах городов, в школах, больницах и в иных объектах социальной инфраструктуры.

«Мы взяли на себя значительную социальную нагрузку, предоставив после январских событий в стране скидки по услугам, оказанным в январе как абонентам розничного сегмента, так и корпоративного: физлица, а также малый и средний бизнес получили 50%-ю скидку по абонентской плате за ряд услуг, была отменена пеня за просроченные платежи в этом же периоде и введены безлимитные междугородние звонки на голосовую связь по 1000 минут, — напоминает главный финансовый директор АО „Казахтелеком“ Людмила Атамуратова. — Национальный оператор связи рассматривает свои недополученные доходы в январе 2022 года не как финансовые потери, а как необходимую помощь народу Казахстана в трудный момент нашей общей истории. „Казахтелеком“ сохраняет финансовую устойчивость, и мы уверены, что 2022 год станет в итоге для компании успешным», — заключила она.

Кроме того, в компании принято решение оказывать максимальное содействие детям работников в развитии их IT-навыков и лидерских качеств: в этом году в Алматы и Нур-Султане запущен летний IT-лагерь, который охватит более 500 детей сотрудников компании в возрасте от 12-ти до 15-ти лет преимущественно из регионов страны. Таким образом, компания начинает готовить будущих сотрудников со школьной скамьи. Следующей ступенью рекрутирования является программа стажировки студентов вузов «Protelecom» с дальнейшим трудоустройством в «Казахтелекоме».