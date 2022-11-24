Валерий Зубанов стал управляющим директором «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии

В новой роли он продолжит укреплять позиции компании в регионе.

С ноября 2022 года управляющим директором «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии назначен Валерий Зубанов. В новой роли он продолжит укреплять позиции компании в регионе: развивать направления корпоративных и консьюмерских продаж, поддерживать связи с крупнейшими заказчиками, расширять партнерскую сеть интеграторов и других поставщиков, в том числе мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Валерий присоединился к команде «Лаборатории Касперского» в 2013 году. Он занимал позицию менеджера по развитию бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. С 2014 году стал коммерческим директором компании в Казахстане, Центральной Азии и Монголии. После непродолжительного перерыва с 2020 года и работы в качестве консультанта по вопросам информационной безопасности в государственных органах Республики Кыргызстан в апреле 2021 года Валерий вернулся в «Лабораторию Касперского» на пост коммерческого директора компании в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

«Для меня большая честь получить новое назначение в международной компании, защитные решения которой известны во всем мире. Центральная Азия всегда была одним из приоритетных регионов для нашего бизнеса. В Казахстане по корпоративному направлению нас представляет более 60 партнеров. Только с начала этого года к партнерской программе присоединилось 22 новых ИТ-интегратора. Нашими решениями интересуется широкий спектр компаний — от небольшого бизнеса до крупнейших промышленных организаций, и мы продолжим укреплять отношения с заказчиками и партнерами», — отметил Валерий Зубанов.