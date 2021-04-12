У «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии появился коммерческий директор

Компания обновляет бизнес в регионе и ищет управляющего.

«Лаборатория Касперского» сообщила о намерении расширить свое присутствие в регионе Центральной Азии, в связи с чем начинает масштабное обновление бизнеса. В первую очередь компания изменит организационную структуру: в алматинском представительстве создается новый партнерский отдел, а также подразделения корпоративных продаж и пресейла, куда ведется набор сотрудников. Также существенно обновлена и улучшена партнерская программа. В рамках этих изменений в апреле 2021 коммерческим директором «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии назначен Валерий Зубанов.

У Валерия значительный опыт работы не только в области информбезопасности, но и в «Лаборатории Касперского», куда он пришел в 2013 году на позицию менеджера по развитию бизнеса в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Уже в 2014-м Зубанов был назначен коммерческим директором в Казахстане, Центральной Азии и Монголии. В этой должности он отвечал за развитие персональных продуктов в классическом цифровом ритейле и операторах связи, а также за продажи классических защитных продуктов и продвинутых решений для защиты от целевых атак корпоративным заказчикам в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Монголии. Валерий Зубанов покинул компанию в январе 2020 года, в последнее время он работал консультантом по вопросам информационной безопасности в государственных органах Кыргызской Республики.

«Наша компания представлена в Центральной Азии уже более 15 лет. При этом регион всегда показывал хорошие результаты и был для нас перспективным рынком. А Казахстан —вторая после России страна по объему продаж решений компании в регионе СНГ и Россия. Непростые обстоятельства прошлого года только подчеркнули важность информбезопасности как во всем мире, так и в Центральной Азии. Учитывая востребованность нашей экспертизы, мы решили провести модернизацию бизнеса в регионе», — рассказывает Михаил Прибочий, управляющий директор ЛК в России, странах СНГ и Балтии.

«Моей первостепенной задачей в новой должности будет закрепление достигнутых высоких результатов и их увеличение, а также транснациональный экспорт успешных проектов, — прокомментировал свое назначение Валерий Зубанов. — Безусловным приоритетом останется защита государственных информационных систем, отражение целевых атак на финансовые учреждения и объекты критически важной инфраструктуры во всех странах, за которые отвечает наш офис».

Напомним — 18 марта Евгений Питолин объявил о своем уходе из компании. «Лаборатория Касперского» по-прежнему в поисках управляющего директора в Центральной Азии, а также ряда сотрудников в связи с обновленной структурой.