Минздрав предлагает ограничить время использования планшетов в школах

Речь идет о непрерывном использовании, а не учебном дне в целом.

В приказ министра здравоохранения внесли изменения. Они касаются длительности занятий и перерывов в школе, а также продолжительности использования компьютеров и планшетов, передает Liter.kz.

По рекомендациям Минздрава, непрерывная длительность занятий с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетным ПК и ноутбуками в течение учебного часа составляет:

— в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах — не более 15 минут;

— во 2-3 классах — не более 20 минут;

— в 4-5 классах — не более 25 минут;

— в 6-8 классах — не более 25 минут;

— в 9-11 (12) классах — не более 30 минут.

Кроме того, максимально допустимое количество занятий в предшкольных классах — не более четырех, продолжительностью 25-30 минут. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут.

Приказ Минздрава опубликован на портале «Открытые НПА». Его публичное обсуждение продлится до 30 ноября 2022 года.

Напомним, в 2023 году власти Казахстана закупят 400 тысяч планшетов для школьников. Так в стране будут решать проблему «тяжелых рюкзаков».