В пункте пропуска «Достык» запускается система электронной очереди

Он находится на границе с Китаем.

Комитет государственных доходов министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ планирует пилотный запуск автоматизированной системы электронной очереди в пункте пропуска «Достык» (сопредельный пункт пропуска «Алашанькоу») на казахстанско-китайской границе с 23 ноября 2022 года. Для этого госорганами утверждена временная схема организации пропуска автомобильных транспортных средств при выезде из Казахстана. С 23 ноября здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz, либо мобильное приложение CargoRuqsat, передает Sputnik.

Система электронной очереди создана с целью обеспечения прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышения транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.

Система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» Минфина РК. Водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом он получит SMS-оповещение о своей очереди.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области 20 октября поручил запустить систему электронной очереди на границе с Китаем.

«Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска «Алаколь» и «Нур жолы», - распорядился тогда президент.

Действующая на сегодняшний день регистрация в журнале и выдача бумажных пропусков в пункте пропуска «Достык» с 22 ноября 2022 года будет прекращена. Действующий список очереди на бумажном носителе будет оцифрован и введен в информационную систему.