Astana Hub поделился итогами деятельности за 4 года со дня основания

Работа технопарка IT-стартапов направлена на формирование экосистемы для ІТ-бизнеса, подготовку IT-талантов и развитие стартап-проектов.

На сегодня более 930 IT-компаний являются участниками Astana Hub, из них с иностранным участием — 170. Они получают информационно-образовательную поддержку, материальную инфраструктуру, программы развития бизнеса, специальный налоговый и визовый режимы. Общая численность созданных рабочих мест резидентами технопарка — более 12 000.

С момента запуска Astana Hub, совокупный доход участников технопарка составил 383 млрд тенге, а объем экспорта IT-услуг — 123,3 млрд тенге.

«Разработками участников Astana Hub пользуются многие казахстанцы. Эти технологии сопровождают нас везде: на работе — сервис документооборота Documentolog, в городе — сервисы паркинга Parqour, смартборды CITIX, безопасное такси UvU, карта доступности общественных мест для людей с ограниченной мобильностью „Доступный Казахстан“ и многие другие. Участники Astana Hub ежедневно приносят реальную пользу казахстанцам и упрощают рутинные задачи», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

В топ-3 стартапов по привлеченным инвестициям входят JET (сервис по прокату самокатов с помощью мобильного приложения), Сerebra (программа ранней диагностики инсульта на основе нейронных сетей), СТОgram (платформа для поиска автосервисов и автозапчастей).

С 2018 года на базе Astana Hub более 15 000 человек прошли образовательные программы, такие как Startup School, No-code School, Freelance School, Beta Career, Tech Orda. Также более 2000 человек являются выпускниками программ акселерации и инкубации Astana Hub.

Программа Tech Orda, запущенная по инициативе министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, предусматривает финансовую поддержку частных IT-школ. В рамках программы в 2021 году было профинансировано обучение ста студентов в 13 IT-школах. А в этом году планируется профинансировать обучение до 3000 студентов. Каждая школа программирования получит финансирование до 600 000 тенге на каждого студента. Прием заявок от IT-школ стартовал 1 сентября 2022 года, на данный момент аккредитовано 50 IT-школ для участия в программе, которые уже проводят отбор студентов для обучения в рамках выделенных средств. Уже до конца года в частные IT-школы поступит более 3000 желающих обучиться IT-навыкам в возрасте от 18 до 45 лет. К 2025 году при поддержке МЦРИАП планируется обучить IT-навыкам 20 тыс. студентов в передовых школах программирования страны. Программа Tech Orda реализуется в соответствии с поручением Главы государства о подготовке 100 тысяч высококвалифицированных IТ-специалистов к 2025 году.

В 2021 году также в Astana Hub был запущен первый экспортный акселератор Scalerator. Программа позволяет стартапам овладеть компетенциями для выхода на новые рынки, такие как Северная Америка, Европа, страны СНГ и Юго-восточная Азия, и заключить контракты с компаниями по всему миру. За 10 недель первого потока программы участники заключили экспортные контракты и соглашения на сумму более $840 000. В этом году в сентябре запущен второй поток, в котором принимают участие 40 стартап-проектов.

Также в рамках программы Seed Money с 2021 года стартапы получают прямое финансирование на развитие своих проектов. Это комплексная программа поддержки IT-стартапов на разных стадиях (MVP, Product/market fit, MVP). Финансирование в рамках программы предоставляется по модели revenue share (equity free), которая подразумевает обязательство по выплате 1% от дохода по реализации проекта в течение трех лет после освоения средств. Эти средства направляются на дальнейшее развитие экосистемы IT-отрасли.

В апреле 2022 года Astana Hub подписал соглашение о партнерстве с Google for Startups https://profit.kz/news/63785/Astana-Hub-nachal-priem-zayavok-na-vtoroj-potok-proekta-Google-for-Startups/ и стал первым партнером корпорации в регионе Центральной Азии. В рамках партнерства была запущена акселерационная программа Silkway Accelerator для стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии. 13 из 15 стартапов, получивших возможность прокачать свои проекты в рамках первого потока Silkway Accelerator, успешно прошли программу — выросли в несколько раз и вышли на новые мировые рынки. Среди участников акселерационной программы есть компании, которые за три месяца увеличили свою оценку более чем в два раза, а также стартапы, ежемесячный доход которых, вырос в 22 раза.

Особую роль в деятельности технопарка занимает ежегодный международный форум по цифровизации Digital Bridge https://profit.kz/news/63950/Kasim-Zhomart-Tokaev-vistupil-na-plenarnom-zasedanii-Digital-Bridge/, в рамках которого традиционно проходят многочисленные панельные сессии, выставка технопарков, аллея IT-стартапов, выставка IT-школ, ярмарка IT-вакансий, конкурс Astana Hub Battle и др. В этом году форум объединил на своей площадке более 20 тысяч участников, 300 IT-компаний, 150 венчурных инвесторов и бизнес-ангелов, свыше 300 спикеров и 100 стартапов из 15 стран мира.

Также на регулярной основе проходят различные мероприятия — Pizza Pitch, Speaker Night, Startaphana и другие. За 2018–2022 гг проведено более 1000 мероприятий, которые посетило более 50 000 слушателей.

Напомним, Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub создан 6 ноября 2018 года. Деятельность Astana Hub направлена на развитие инновационной культуры и совершенствование стартап-экосистемы посредством оказания услуг акселерации, технологического бизнес-инкубирования, проведения консультационных, информационных, аналитических, образовательных, маркетинговых и иных мероприятий, направленных на стимулирование развития технологического предпринимательства.