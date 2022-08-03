Astana Hub начал прием заявок на второй поток проекта Google for Startups

Программа Silkway Accelerator стартует уже 2 сентября.

Запуск первого потока программы состоялся 8 июля. На него было отобрано 15 лучших проектов на стадиях Product/Market Fit, Scale из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Монголии и Таджикистана. Участники программы получили бесплатный доступ к уникальным мастер-классам и наставничеству от топовых экспертов Google, опытных трекеров и менторов Astana Hub, PR-поддержку. Стартапы научились эффективно выстраивать бизнес-процессы, партнерские связи и масштабироваться, а также подготовились к привлечению инвестиций.

Первый поток программы Silkway Accelerator от Google for Startups и Astana Hub уже дал положительные результаты. К примеру, стартап UvU в период обучения на проекте совершил предпродажи на сумму более $1,5 млн.

«Такого результата мы достигли при поддержке нашего трекера на программе. Мы рассчитывали сделать предпродажи на сумму в 3-4 раза меньше. Буквально за первый месяц обучения мы пересмотрели нашу бизнес-модель, составили офферы для клиентов, научились ставить приоритеты и вышли на такой показатель», — рассказывает Мадияр Толеугали, CEO of UvU.

«Совместная акселерационная программа Silkway Accelerator от Google for Startups и Astana Hub является передовой и уникальной для Центральной Азии. Первый поток уже показывает хорошие результаты, и мы запускаем второй поток, продолжая наше сотрудничество с мировой компанией и совместно помогая стартапам эффективно масштабировать их проекты. Я рекомендую стартапам воспользоваться этой уникальной возможностью и активно подавать свои заявки на второй поток», — отметил Абай Абсамет, управляющий директор по развитию и экспорту Astana Hub.

Второй поток программы Silkway Accelerator стартует уже 2 сентября. В отборе могут принять участие стартапы из Центральной Азии, Азербайджана и Монголии. Отбор проходит в несколько этапов, проекты оценивает специальная комиссия, куда входят эксперты из стран Центральной Азии и представители Google Developers. Обучение пройдет в офлайн-формате в Нур-Султане и продлится три месяца. Стартапы также могут претендовать на получение финансирования до 25 млн тенге по программе Seed Money.

Заявки для участия в Silkway Accelerator принимаются до 21 августа по ссылке.