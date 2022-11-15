В Казахстане стартует предзаказ долгожданной серии флагманских смартфонов HUAWEI Mate50

Покупателей также ждет подарок — умные часы и бонусы в размере 50 000 тенге.

В преддверии запуска серии флагманских смартфонов HUAWEI Mate50 компания Huawei организовала пресс-брифинг для представителей медиа сферы, где представила новое поколение смартфонов, соответствующих всем важнейшим требованиям современного пользователя. Инновационные новинки оснащены множеством уникальных преимуществ: например, HUAWEI Mate50 Pro получил сверхпрочное оригинальное стекло «Kunlun», устойчивое к падениям, а эксклюзивная XMAGE камера с регулируемой апертурой и супербыстрой зарядкой идеально подойдут как для работы, так и для досуга.

Казахстанцы могут сделать предварительный заказ флагманских смартфонов HUAWEI Mate50 и HUAWEI Mate50 Pro с 17 по 23 ноября и получить в подарок умные часы, а также бонусы в размере 50 000 тенге.

Серия HUAWEI Mate50 представляет собой важный шаг вперед в эстетике смартфонов, благодаря симметричному кольцевому расположению камер и замысловатому, привлекающему внимание дизайну тиснения со ступенчатым рисунком Clous de Paris. Корпус HUAWEI Mate50 Pro в цвете «рассвет в горах» получил особое покрытие из высококомфортной эко-кожи, что придает смартфону еще больше элегантности и превосходства.

Улучшенная прочность экрана в 10 раз

Сверхпрочное стекло дисплея «Kunlun» у HUAWEI Mate50 Pro в оранжевой версии за счет специальных разработок компании Huawei повышает устойчивость к падению в 10 раз. Особенное стекло «Kunlun», состоящее из миллиардов нанометровых кристаллов, полученных в результате инъекций композитных ионов, делают материал экрана более эластичным и устойчивым к падениям, что подтверждено пятизвездочным сертификатом устойчивости стекла к падениям от швейцарской компании SGS. Это делает HUAWEI Mate50 Pro первым смартфоном, получившим эту сертификацию, знаменуя собой еще один прорыв Huawei в области материаловедения.

XMAGE — новая эра мобильной фотографии

Смартфоны серии HUAWEI Mate50 оснащены первой в мире высококлассной камерой XMAGE с 10-уровневой сверхапертурой и регулируемой физической диафрагмой, которая включает в себя все ключевые достижения в мобилографии. Интеллектуальная диафрагма настраивается в соответствии со сценой и сценарием съемки, определенными в автоматическом режиме. Переключение в профессиональный режим позволяет вручную регулировать глубину резкости и степень размытия. Лидер в области мобильной фотографии, серия смартфонов HUAWEI Mate50 получила лучшую в мире перископическую телеобъективную камеру со сверхширокой макросъемкой.

Выступает как чемпион

Серия HUAWEI Mate50 оснащена передовыми технологиями, которые существенно повышают производительность. Технология SuperHold разумно распределяет память для обеспечения бесперебойной многозадачности, а инновационный режим энергосбережения позволяет повысить уровень энергопотребления при снижении уровня заряда батареи до 1%, поддерживая три часа в режиме ожидания или 12 минут разговора.

Персональное, продуктивное и безопасное с EMUI 13

Кроме того, в серии HUAWEI Mate50 дебютирует новая версия собственной операционной системы компании — EMUI 13, которая предлагает широкий спектр бесшовных интеллектуальных сервисов и упрощает повседневное взаимодействие с помощью простой навигации в одно касание. Центр конфиденциальности записывает все действия приложений, получающих доступ к персональной информации, в режиме реального времени. Смартфоны серии HUAWEI Mate50 также поддерживают защиту изображений — когда вы делитесь изображением, телефон автоматически стирает личную информацию, такую как местоположение и время.

Суперхранилище данных SuperHub

SuperHub позволяет пользователям временно хранить изображения, документы и текст и обмениваться ими в пакетах с бесплатной и простой передачей между приложениями и устройствами. Комплексные функции безопасности обеспечивают абсолютное спокойствие.

Топовый магазин приложений HUAWEI AppGallery

Количество пользователей магазина приложений HUAWEI AppGallery, установленного на все смартфоны компании, растет ежегодно вместе с количеством приложений. Huawei AppGallery уже входит в тройку ведущих магазинов приложений, предоставляя сервисы для пользователей устройств Huawei в более чем 170 странах и регионах. Пользователи смартфонов серии HUAWEI Mate50 не будут испытывать недостатка в приложениях: список глобальных и локальных приложений регулярно пополняется. В HUAWEI AppGallery включено больше 18 категорий глобальных и локальных приложений. В актуальный список самых популярных казахстанских приложений вошли eGov mobile и ЕНПФ, а также мобильные приложения казахстанских банков такие как Otbasy Bank и ForteBank.

Смартфоны будут представлены в различных цветах: для HUAWEI Mate50 — «элегантный черный» и «снежное серебро», для HUAWEI Mate50 Pro будет также доступен «рассвет в горах».

Сделать предзаказ смартфонов серии HUAWEI Mate50 можно на сайте партнеров компании: Мечта, Sulpak, Technodom и в официальном онлайн магазине Huawei Official Store на Kaspi.kz.

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