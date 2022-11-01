Возможность голосования на выборах онлайн изучают в Казахстане

Однако это требует изменений в законодательстве.

Предоставить отдельным категориям казахстанцев возможность голосовать онлайн предложил председатель общественного объединения инвалидов Qamqor plus Нияз Сундеталиев — член рабочей группы заинтересованных государственных органов и общественных объединений по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Голосование онлайн с использованием электронной цифровой подписи гражданина РК находится на стадии изучения и требует изменений законодательства, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РК, передает Zakon.kz.

По данным Центризбиркома, всего от членов рабочей группы поступило 30 предложений. Часть из них касается оснащения помещений для голосования (голосовые светофоры с указателем, световые указатели размещения участка, входа/выхода и другие), а также привлечения к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью волонтеров и переводчиков жестового языка.

От представителей рабочей группы также были внесены предложения о сокращении правовых и административных барьеров в реализации избирательного права граждан с инвалидностью, например, лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями или психологическими нарушениями.