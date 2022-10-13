Казахстанские роботы внедряются в промышленность

Экспериментальный промышленный робототехнический комплекс, созданный отечественными учеными, успешно прошел промышленное испытание.

На урановом месторождении Ирколь ТОО «Семизбай-U» НК «КазАтомПром» был испытан экспериментальный промышленный робототехнический комплекс. Промышленные роботы созданы на базе Института механики и машиноведения имени У. А. Джолдасбекова под руководством академика Тулешова А. К. по заказу ТОО «Семизбай-U».

РТК ТУК предназначен для загрузки и диагностики ХКПУ (химический концентрат природного урана) в транспортный упаковочный контейнер ТУК-118 и представляет собой два робота с манипуляторами, работающие в декартовых координатах, и манипуляторами на базе параллелограммных механизмов. Основными функциональными узлами РТК ТУК являются манипулятор расталкиватель для равномерного наполнения ХКПУ в ТУК-118, манипулятор автооператор для выполнения операций снятия/закрытия крышки ТУК-118, манипулятор пробоотборника для отбора проб ХКПУ, аппаратно-программный комплекс интеллектуального управления.

Напомним — в начале осени в Казахстане состоялась масштабная конференция PROFIT Industry & Energy Day 2022, где обсуждались вопросы цифровизации в промышленности, нефтяном секторе и энергетике. Как отмечали эксперты и гости мероприятия, казахстанский промышленный сектор уверенно движется в сторону цифровизации.