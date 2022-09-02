PROFIT Industry & Energy Day 2022: казахстанская промышленность уже в цифре

Вот уже в шестой раз ИТ-эксперты и представители предприятий собрались для обсуждения вопросов цифровизации в промышленности, нефтяном секторе и энергетике.

26 августа в Нур-Султане прошла 6-я международная конференция PROFIT Industry & Energy Day. На конференцию зарегистрировалось более 600 участников со всего Казахстана: более 100 гостей приняли участие в офлайн-формате в отеле Hilton Astana, а онлайн-трансляцию посмотрело около 1000 человек.

Конференцию открыла Лаура Жуманалиева, руководитель Дирекции цифровой трансформации АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“». Она рассказала о болевых точках промышленных предприятий и их основных запросах по цифровым решениям. По словам Лауры Жуманалиевой, в Казахстане давно назрела необходимость в создании единых требовании по цифровой трансформации предприятий. Большая часть производств уже приступила к внедрению цифровых решений. Однако присутствуют сдерживающие факторы, среди которых — нехватка финансовых ресурсов, отсутствие стандартов и неразвитость нормативных требований.

«Кроме того, у каждого предприятия свое понимание цифровой трансформации, а также присутствует недопонимание выгод от цифровизации со стороны руководства. Сегодня предприятия сталкиваются как с внутренними, так и с внешними проблемами, обусловленными ключевыми отраслевыми тенденциями и требованиями», — говорит Лаура Жуманалиева.

В настоящее время QazIndustry проводит активную работу в сфере цифровой трансформации. Она включает разработку цифровых стратегий для предприятий, формирование озера данных, обучающие мероприятия по тематикам «Индустрии 4.0», а также оказание мер госстимулирования.

В ходе панельной дискуссии эксперты обсудили несколько ключевых вопросов, среди которых, в частности, поднималась тема ИТ-стратегии промышленного предприятия и ее планирования. Большинство спикеров сошлось во мнении, что горизонт планирования должен составлять порядка трех-пяти лет.

«Горизонт планирования ИТ-стратегии зависит от цифровой зрелости предприятия. Но в долгосрочной перспективе это максимум пять лет. Здесь также можно ориентироваться на оценки международных экспертов, которые в краткосрочной перспективе дают три года, а в долгосрочной — те же пять лет. Кроме того, нежелательно каждый год менять эту стратегию, достаточно ее корректировать», — отметила Лаура Жуманалиева.

А вот Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром», рассказал, что в 2019 году в Казатомпроме была разработана стратегия цифровизации до 2028 года. Она внедрялась в рамках общей программы цифровой трансформации фонда Самрук-Казына: «Мы провели исследование наших бизнес-болей и тех точек, которые необходимо развивать. К этой стратегии есть соответствующий план, который каждые два года корректируется, исходя из текущих трендов в сфере промышленности».

Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники, напомнил, что реализация некоторых проектов занимает до года. Именно поэтому логичнее ориентироваться минимум на три года. «Что касается устаревания ИТ-решений, тут я хотел бы сказать, что хотя сами решения и устаревают, но подходы — нет», — говорит он.

Александр Гревцев, международный эксперт, вообще предлагает отказаться от термина «ИТ-стратегия» как от устаревшего. Гораздо актуальнее, по его мнению, говорить о цифровой трансформации, или даже об изменении производственного процесса.

«В рамках цифровой трансформации необходимо рассмотреть и производственные процессы, и вопросы, связанные с логистикой, и безопасность, и какие-то другие компоненты. Многие из этих компонентов связаны с общей стратегией предприятия в целом. Именно поэтому раньше ИТ-стратегия может быть и была актуальной, но сегодня мы ее не отделяем от развития предприятия в целом. Именно поэтому сегодня речь идет о цифровой трансформации. Что касается сроков, то логичнее говорить о десятилетней стратегии, разбитой на несколько сроков. Таким образом цифровизация будет внедряться эффективнее, а руководство и акционеры смогут отслеживать, насколько тот или иной департамент добивается успехов», — говорит Александр Гревцев. Он добавил, что в целом ИТ-стратегия неотделима от стратегии самого предприятия, и на нее стоит смотреть не как на отдельный компонент, а как на полноценную составляющую развития.

Анна Абрамова, директор ДИТ АО «KEGOC», поддержала своих коллег, отметив, что ИТ-стратегия вообще неотделима от стратегии компании: «Основные направления бизнеса диктуют как информационные технологии должны развиваться для того, чтобы достигнуть основных целей бизнеса. Если рассматривать компанию KEGOC, то у нас ИТ-стратегия разрабатывается и корректируется в соответствии с общей стратегией и с программой технологического развития. Для нас важно, чтобы все направления бизнеса шли согласованно. Горизонт планирования составляет пять лет, но ежегодно мы пересматриваем и корректируем стратегию, а также отчитываемся о ее выполнении. ИТ — это быстроразвивающееся направление, и появление новых трендов тоже может повлиять на ту же автоматизацию, цифровизацию производства и так далее».

К слову, инновации в казахстанской промышленности двигает именно бизнес, а не ИТ-департаменты. Так считают все участники панельной дискуссии. У бизнеса есть задача, которая передается в ИТ и которая впоследствии решается. Вместе с тем, тут нужны «мостики» — сотрудники, стоящие на стыке производства и ИТ, чтобы наладить диалог и конкретизировать задачи бизнеса для ИТ.

Еще один важный вопрос, когда речь идет о цифровизации в промышленности — это ИТ-инфраструктура предприятия. Сейчас перед компаниями стоит актуальная задача по обновлению используемых решений и платформ. Насколько устарел ИТ-фундамент отечественных промышленных предприятий? Стоит ли создавать ИТ-стратегию, основываясь на этом фундаменте, либо уже имеет смысл строить новые платформы и переходить на новые технологии?

Лаура Жуманалиева отметила, что быстро меняющаяся инфраструктура не свойственна промышленным компаниям. Скорее это более актуально для других сегментов и рынков. Конечно, есть устаревшее оборудование и технологии. Но предприятие в первую очередь начинается с бизнес-процессов, и вся стратегия строится именно на них. А внедрение той или иной технологии без реинжиниринга процессов невозможно — эта технология не заработает так, как задумано. Поэтому она советует создавать ИТ-стратегию, исходя из бизнес-процессов, а не исходя из инфраструктуры. Конечно, без инфраструктуры никак, но ее стоит рассматривать уже после.

С этим мнением согласился и Владимир Туреханов, подчеркнув, что в этом вопросе важнее найти баланс между тем, что есть в мире и опытом крупных внедрений, а также пробовать самостоятельно работоспособность тех или иных решений в рамках песочниц.

«Вопрос инфраструктуры — злободневный для каждого предприятия. И в каждом отдельном случае построение или обновление инфраструктуры надо рассматривать с точки зрения текущих реалий, в которых работает это предприятие. И конечно, если мы говорим об изменении инфраструктуры, она должна идти поэтапно, от цеха к цеху, от департамента к департаменту и так далее», — говорит Александр Гревцев.

«Действительно, изменение инфраструктуры — это поэтапный процесс, — поддержала Анна Абрамова. — И для промышленного предприятия логичнее разбивать это изменение на отдельные сегменты. Более того, переход к какой-либо микросервисной архитектуре для нас будет гораздо более дешевым и простым, нежели внедрение какой-то масштабной системы».

Интересен вопрос казахстанского законодательства, когда речь идет об использовании тех или иных технологий на промышленных предприятиях. Спикеры отметили, что госрегулятор даже подстегивает внедрение различных решений, каких-либо ограничений не наблюдается. Госсектор достаточно прогрессивно смотрит на вопросы цифровизации промышленности. Более того, Казахстан является неким примером для той же России в вопросах внедрения решений Индустрии 4.0.

Вместе с тем Анна Абрамова подчеркнула, что внутри Казахстана нужно рассмотреть создание такой площадки, которая бы позволила предприятиям пользоваться облачными сервисами, например — системами аналитики данных или другими решениями крупных вендоров. Учитывая, что зарубежные вендоры предпочитают хранение информации и данных на своих серверах, по требованиям информационной безопасности РК эти технологии для казахстанских предприятий недоступны.

«Хотелось бы, чтобы те решения, которые принимаются регулятором, принимались с учетом мнения всех заинтересованных сторон. К сожалению, у нас иногда бывает так, что некоторые моменты принимаются без учета мнения участников рынка. Это вызывает большие споры впоследствии. Лучше принять какое-либо компромиссное решение, но учитывающее мнение всех сторон», — согласился Владимир Туреханов.

Как раз тему облачных решений международных вендоров развила Юлия Никулина, территориальный менеджер Google Cloud по СНГ. Компания начинает развивать бизнес в Казахстане, в связи с чем Юлия представила те возможности для трансформации бизнеса, которые дает сегодня Google Cloud.

«Мы только выходим на рынок, но уже начинаем развиваться семимильными шагами. Ни для кого не секрет, что сегодня практически все компании и предприятия стараются провести трансформацию бизнеса, что может быть достигнуто, в том числе, и с помощью облака. Google Cloud помогает ускорить цифровую трансформацию. Клиенты выбирают нас по трем ключевым составляющим. Во-первых, мы являемся частью Google и помогаем нашим заказчикам привнести ее инновации в свой бизнес. Во-вторых, мы упрощаем трансформацию и оптимизируем затраты. И третье — мы предлагаем узкоспециализированные отраслевые решения на основе искусственного интеллекта. Все эти три составляющие трансформируют бизнес и преобразуют его», — рассказала Юлия Никулина.

Благодаря решениям Google Cloud заказчики могут предлагать новые цифровые услуги для привлечения и удержания клиентов и выстраивать более тесные отношения с клиентами во всех точках соприкосновения. А внедрение в портфель продуктов интеллектуальных функций с использованием IoT и облачной инфраструктуры поможет бизнесу открыть новые модели получения дохода и расширить возможности своих продуктов с помощью ИИ. Что касается цепочек поставок, то решения Google Cloud помогают обеспечить их прозрачность, устойчивость операций и улучшить адаптацию к сбоям.

Подробнее о технологиях Google Cloud в промышленности рассказал Юрий Конов, инженер по работе с клиентами. Среди них — Manufacturing Connect для подключения любого оборудования и аналитики в реальном времени, а также Manufacturing Data Engine для обработки и хранения данных, их обогащения. Искусственный интеллект позволяет оптимизировать работу оборудования, идентифицируя причины событий и выявляя аномалии в работе. Также обеспечивается предиктивное обслуживание и контроль качества на линии.

Тему промышленных решений продолжил Антон Русских, категорийный менеджер HP. Он представил решения HP для высокопроизводительных вычислений.

«Какие болевые точки хотят закрыть заказчики? Самый невосполнимый ресурс — это время. Еще одна проблема — постоянно растущая сложность вычислений. Именно тут важны высокопроизводительные вычисления. Первое, для чего они были разработаны — это симуляция создания каких-либо продуктов, машин или устройств. Вся симуляция происходит теперь в цифровом виде. Сюда же относится архитектурная сфера, геопространственная — все инженерные коммуникации и просчеты делаются на профессиональных рабочих станциях», — отметил Антон Русских.

В портфеле продуктов HP — полный спектр устройств, как профессиональных стационарных, так и мобильных. Линейка выстроена достаточно гибко — от решений на базе рабочих станций Z2 Mini до высокопроизводительных машин Z4, Z6 и Z8 с 3 Тб оперативной памяти. Кроме того, у HP есть продукты, которые позволяют максимально эффективно использовать средства виртуальной и дополненной реальности — это и рабочие станции, и мобильные решения.

Говоря о цифровизации промышленных предприятий, нельзя не затронуть тему угроз, которые она несет. О том, каковы последствия угроз для промышленности и что с этим делать, рассказал Нурлан Адаев, технический директор Trend Micro в регионе Центральной Азии, Закавказья и Монголии. По его словам, риски ИБ в промышленности можно разделить на две части — бизнес-риски и риски производства. Причем оба эти варианта при возникновении инцидентов могут повлечь за собой серьезные финансовые и репутационные потери для компаний.

«Перед командами ИТ и безопасниками встают четыре ключевые проблемы — уязвимости, вредоносное ПО, плоские сети и внутренние угрозы. Компания Trend Micro может помочь предприятиям в решении различных задач, связанных с обеспечением безопасности. Мы глобальный вендор, представлены во всех странах, соответственно у нас есть глобальная аналитика и мы быстро получаем информацию о свежих угрозах. А учитывая, что мы комплексный вендор, мы можем помочь защитить как ИТ-инфраструктуру, так и OT или IoT. Мы можем предложить решения для защиты промышленных процессов, решения класса zero trust, решения для защиты мобильных сетей, а также корпоративные решения для защиты ИТ. И все это объединяет наш XDR, который позволяет собирать метаданные со всех сенсоров и давать полную картину происходящего с возможностью реагирования на угрозы», — сделал обзор Нурлан Адаев.

Если говорить о цифровизации процессов промышленных предприятий, то тут нельзя не затронуть электронный документооборот, а также вопросы обеспечения юридической значимости электронных документов. С докладом на эту тему выступил Владимир Сенько, генеральный директор ТОО «Цифровой поток — Инновации». Учитывая, что потоки электронных документов неуклонно растут, увеличиваются и ресурсы, необходимые для их обработки. Помимо этого, предприятия сталкиваются со сложностями при работе с электронными документами — важно обеспечить их юридическую значимость, сортировку, хранение и архивирование.

«Мы живем в эру цифровизации. Электронные документы — это не только договора, но и наряды, заказы, а также множество другой документации. В Казахстане электронный документ может быть равнозначен бумажному документу, подписанному от руки. Предприятия внедряют ЭЦП, это общепризнанный в РК способ подтверждения юридической значимости электронных документов. Но есть одно „но“ — электронный документ и цифровая подпись должны соответствовать требованиям законодательства. Здесь может что-то пойти не так с цифровой подписью (она вычислена некорректно, или метка времени проставлена неверно), сертификат субъекта может оказаться отозванным и многое другое. Все это приведет к тому, что документ, подписанный цифровой подписью, перестанет попадать под действие закона и не будет равнозначен бумажному документу», — рассказал Владимир Сенько.

Именно для того, чтобы облегчить предприятиям работу с электронными документами, ТОО «Цифровой поток — Инновации» предлагает единую платформу ЭЦП Sigex. Она значительно упрощает обеспечение юридической значимости электронных документов и помогает сократить затраты на интеграцию ЭЦП в существующие и новые ИС, обеспечивает непрерывное соответствие требованиям и гарантированное хранение электронных подписей, а также предоставляет централизованный узел обмена информацией о документах и ЭЦП.

Еще одна немаловажная тема, когда речь идет о цифровизации производства — коммуникации и сети. Промышленные предприятия, помимо компьютеров, используют массу датчиков, контроллеров и т. д. На сегодняшний день практически все устройства, которые работают в производственном процессе, имеют интерфейс для подключения к вычислительной сети. Этот интерфейс называется Industrial Ethernet. О сертификации Industrial Ethernet рассказал Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

«Если мы говорим про сбои в сетях, то фактически половина сбоев в Industrial Ethernet приходится на проблемы в соединительных линиях, остальные 50% — это проблемы с настройкой и конфигурацией оборудования и т. д. ЛинкМастер предлагает устройство, которое позволяет тестировать именно промышленный Ethernet. Оно может гарантировать, что первая линия была собрана правильно (использованы соответствующие разъемы, кабели), а также протестировать линию на повреждения во время инсталляции. Результат выдается в виде системы отчетов, с аналитикой по каждому кабелю. Компания Fluke Networks, дистрибутором которой является ЛинкМастер, производит все необходимые адаптеры для тестирования Industrial Ethernet. Большую часть проблем, по крайней мере 50%, с которыми сталкиваются инженеры, смогут решить с помощью нашего оборудования», — отметил глава ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

Вторая часть конференции PROFIT Industry & Energy Day 2022 была посвящена обзору проектов и кейсов различных внедрений на отечественных предприятиях.

О подходе в цифровизации фармацевтики рассказал Дмитрий Зубков, директор ИТ Santo. SANTO — одно из восьми модельных цифровых предприятий в стране и единственное в фармацевтической отрасли. Совокупные инвестиции SANTO в цифровизацию за прошедшие четыре года составили порядка 500,5 млн тенге. Для перехода к Индустрии 4.0 в SANTO заложили определенный «фундамент» — обновили сервера и коммутационное оборудование, построили новые СКС и WI-FI сети, внедрили ERP-системы. Было запущено мобильное приложение, каналы коммуникаций в социальных сетях и интернет-порталы для врачей и пациентов. Уже сейчас в числе эффектов цифровизации в компании называют повышение эффективности, снижение косвенных затрат, оптимизацию производственных затрат, уверенность в стабильной работе компьютеризированных систем, более четкое и быстрое прогнозирование и аналитику, повышение компетенций сотрудников и минимизацию человеческих ошибок.

Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром», выступил с презентацией о предиктивном анализе работы насосного оборудования и регулировании потребления электроэнергии. На предприятии отсутствовал единый подход к проведению технического обслуживания, ремонта и управлению технологическим оборудованием. Для решения проблемы была разработана цифровая система управления производственным оборудованием на основе предсказывающего анализа, с применением технологии Big Data, искусственного интеллекта и методологий Reliability centered maintenance и Risk based inspection. В результате внедрения проекта был на 20% увеличен ресурс работы оборудования, сократились затраты на ремонт и обслуживание (от 10 до 30%), уменьшена потребность в запасных частях и ремонтном персонале до 15%, а также повысилось качество выполнения ремонта до 50%. Кроме того, были минимизированы производственные остановки и обеспечен бесперебойный производственный процесс.

Алибек Ильясов, главный менеджер департамента технологического развития и НИОКР АО «KEGOC», представил проект по внедрению системы автоматического регулирования частоты и мощности в ЕЭС РК. Ранее управление балансом мощности в энергосистеме происходило по командам диспетчерского персонала. У такой системы работы присутствовали недостатки — низкая скорость реакции системы на появление небаланса и невозможность обеспечивать качество электроэнергии по частоте при изолированной работе. Проект внедрения автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) позволил обеспечивать баланс мощности в энергосистеме в автоматическом режиме, что привело к эффективному использованию мощности отечественных электростанций, снижению небалансы ЕЭС Казахстана на границе с энергосистемой России, а также дало возможность получения дополнительного дохода отечественными электростанциями, подключенными к АРЧМ.

Евгений Березин, директор по информационным технологиям ООО «Азия Цемент» (Россия), рассказал о кейсе по автоматизации производства на цементном заводе с помощью интуитивной системы управления качеством сырьевой смеси (система АЦТЕК). Проект позволил исключить человеческий фактор при анализе проб, автоматизировать ввод в АСУТП новых рекомендаций для смесей, а также расчет их оптимальных пропорций и управление дозаторами.

В целом, по итогам обсуждений и мнений, высказанных на конференции, можно сказать, что казахстанский промышленный сектор уверенно движется в сторону цифровизации. Предприятия активно внедряют различные решения, причем делают это взвешенно и обдуманно.

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Видеозапись конференции: