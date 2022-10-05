Lab-Quryltai 2022 объединил мировых производителей лабораторных решений

В Алматы на неформатный Центрально-Азиатский форум собрались спикеры 50 крупнейших компаний-производителей высокотехнологичного оборудования.

С 24 по 26 сентября в Алматы прошел форум Lab-Quryltai 2022. Для того, чтобы услышать около сотни выступлений спикеров мирового уровня, в масштабной отраслевой конференции зарегистрировалось 400 оффлайн-участников и более 1000 онлайн-зрителей. Спикеры из 50 крупнейших компаний-производителей высокотехнологичного оборудования из Южной Кореи, Японии, Китая, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, Израиля и США прилетели в Алматы на трехдневную нетворкинг-сессию.

Организатором форума стала казахстанская технологическая компания-разработчик умных программных решений Micro Solutions. Micro Solutions — профессиональный интегратор лабораторных решений в восьми странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

В мероприятии приняли участие известные казахстанские сети лабораторий EcoMed, Invivo, Olymp. В рамках 8 полноценных параллельных сессий по направлениям, связанным не только с высокотехнологичными актуальными лабораторными направлениями (микробиология, молекулярная диагностика и генетика, гистология и цитология, цитогенетика, клеточные технологии и ЭКО, иммунология и клиническая диагностика, общая химия), но и с вопросами о финансовой перспективе развития лабораторного бизнеса, участники услышали около 100 выступлений в формате Tedx о том, как высокие технологии могут помочь в улучшении качества жизни и здоровья людей. В дополнение к обучающим сессиям компания-организатор представила выставку из более 20 позиций передового оборудования из сферы лабораторных решений. В оформлении материалов для сессии были задействованы самые современные инструменты для дизайна — нейросеть.

«Для нас имеет значение только проверенная годами экспертность и внутреннее желание делиться опытом. Только представьте себе, что в день конференции эксперты на восьми параллельных сессиях смогли обсудить отраслевые тренды, инновации в сфере лабораторной отрасли, экстракорпорального оплодотворения, использование искусственного интеллекта, мобильных устройств и приложений для диагностики, генной терапии, изменения критериев интерпретации данных, расширение рынка лабораторных исследований и многое другое. Для удобства коммуникации с международными спикерами пригласили 16 синхронных переводчиков, а онлайн-трансляцию обеспечивала команда из 70 специалистов технической поддержки. Мы сделали все возможное, чтобы эта действительно важная информация была услышана как можно большим количеством заинтересованных лиц», — рассказывает генеральный директор и основатель компании Micro Solutions Рашит Галямов.

«Лабораторная диагностика сейчас занимает до 70% для постановки диагноза — это самая главная ценность, которую мы даем людям. Но для того, чтобы быть на передовых, нужно постоянно внедрять новые тесты. И здесь как раз были представлены новые тесты, технологии, которые мы тоже внедряем. У нас есть новые направления по хромотографии, генетике специальных заболеваний, которые помогают более точно поставить диагноз и облегчить пациенту состояние — вылечить его или в некоторых случаях сделать так, чтобы он получал правильную терапию. Эти технологии присутствуют здесь на форуме и позволяют нам быстро и комфортно внедрить их у себя, на нашей базе лабораторий», — поделился своим отзывом о мероприятии Ерлан Сулейменов, учредитель и генеральный директор сети клинико-диагностических лабораторий «Олимп».

Эксперты из числа приглашенных спикеров отметили в целом позитивную динамику использования высоких технологий в области диагностики и лечения. Так, к примеру, Ульф Бен Кристенсен, основатель датской компании Pentabase (одного из лидеров по производству решений для молекулярной диагностики в Европе) высказался о значительном росте темпов развития исследований в области ранней диагностики таких заболеваний, как рак.

«Лишь 5% людей во всем мире получают возможность ранней диагностики агрессивного рака толстой кишки благодаря точным технологиям. Также необходимо внедрять сверхчувствительный мониторинг действия выбранного метода лечения, который поможет вовремя понять, продолжать ли терапию или перейти на другие инструменты. Именно лабораторные инновации — ключ к полному исцелению человечества от рака», — считает Ульф Бен Кристенсен.

Как спикеры, так и гости форума сошлись во мнении, что применение новейших технологий в диагностике заболеваний и быстрое увеличение применения новых критериев будут способствовать развитию рынка в ближайшие годы. Вместе с тем, миллиарды инвестиций и финансирования открывают новые возможности для инноваций в клеточной диагностике. Большинство новых стартапов и небольших фармацевтических компаний смотрят в будущее с инновациями в области клеточной терапии, что также способствует росту рынка лабораторных исследований.