PROFIT Print Day 2022: печать живее всех живых!

На шестой конференции о печатных технологиях обсудили ренессанс печати и то, почему переход в цифру еще не говорит о сокращении объемов бумаги.

30 сентября в Алматы прошла гибридная конференция PROFIT Print Day 2022, где обсуждались современные решения для печати, вопросы безопасности, применение облачных технологий и аутсорсинга, снижение издержек, а также управление печатными потоками.

Как сегодня обстоит дело с печатью? В условиях массового распространения информационных систем, систем электронного документооборота актуально ли все еще использование техники для печати? И на этот вопрос многие эксперты отвечают однозначно — как бы ни развивались электронные документы, объемы печати как минимум не падают.

Конференцию открыл Алексей Колпаков, менеджер по развитию бизнеса iTS. Он рассказал о том, как системы управления печатью могут помочь в снижении издержек на ИТ. Он рассказал о двух продуктах, которые представляет компания. Это решение Princity, для мониторинга парка техники и инновационного управления принтерами и расходными материалами, а также основной продукт компании — решение PaperCut для управления печатью.

«Princity — это SaaS, оно доступно по подписке и поддерживает всех вендоров. Есть также возможность локальной установки этого решения и подключение по API. Если же говорить о PaperCut и вообще о решениях для управления печатью, то они сейчас очень сильно растут. В странах СНГ рост составляет примерно 30-40% год к году, и это несмотря на пандемийные ограничения, которые у нас были. Рынок СНГ в принципе можно назвать одним из самых быстрорастущих. PaperCut на текущий момент— это решение номер один в мире по данным IDC, по продажам, по количеству пользователей», — говорит Алексей Колпаков.

Он привел статистику IDC Global 2020 по решениям для управления печатью, в которой на долю PaperCut приходится 10,8% всего рынка. У PaperCut более 150 миллионов пользователей по всему миру. Особенность решения состоит в том, что оно может быть использовано как в небольших организациях, так и в крупных компаниях. Решение очень хорошо масштабируется благодаря своей архитектуре и может использоваться неограниченным количеством пользователей. Также PaperCut— одно из немногих решений в мире, которое поддерживает все операционные системы, существующие сегодня.

«Компания iTS — это авторизованный центр решений. Представляя PaperCut, мы отвечаем за всю Европу, Южную Америку, Северную Африку, Россию и СНГ. Если же говорить о рынке печати в целом, то тенденции последних двух лет в системах управления печатью — это переход в облако. Когда сервер находится в облаке, когда нет необходимости поддерживать инфраструктуру и архитектуру внутри компании. Это очень удобно и бюджетно для компании. И сейчас все, кто находится на слуху на рынке, все переходят в облака», — отмечает Алексей Колпаков.

Если же говорить о системах электронного документооборота, то Алексей привел очень яркий пример того, что они не ведут к значительному сокращению объемов печати. По крайней мере, в настоящее время. Более того, он поделился опытом, когда после внедрения СЭД в госучреждениях в 90% случаев объем печати даже возрастает. Из-за чего это происходит?

«При внедрении СЭД все забывают, что нужно еще обучать людей, чтобы они не распечатывали каждый раз документ и не дублировали его электронную версию, если в этом нет необходимости. Но если мы говорим о глобальных тенденциях, видно, что происходит некоторое снижение объемов печатных документов. И да, скорее всего объемы печати будут постепенно снижаться. Но в любом случае останутся те сегменты, где нужна печать», — уверен представитель iTS.

Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами Epson, поддержал Алексея во мнении, что самим сотрудникам компаний нужно более ответственно подходить к вопросу того, какие документы подлежат распечатке, нужны ли они на бумажном носителе.

«Здесь должен быть осознанный подход именно со стороны самих пользователей. Как раз у нас есть решения, которые помогают оптимизировать затраты на печать, сокращать издержки. С внедрением таких сервисов по мониторингу объем печати в бэк-офисах будет сокращаться. Конечно, это не относится к домашней печати, тут сокращений не предвидится. Сегодня Epson — лидер в Казахстане по домашней печати. И мы видим, что этот рынок даже увеличивается. Он уже вырос по сравнению с пандемийным годом. То же можно сказать о бизнес-сегменте, мы сейчас активно развиваем это направление, и видим тенденцию к росту именно по нашему продукту», — рассказал Абылай Ерубаев.

Он отметил, что компания является мировым лидером по производству офисной техники. У Epson широкий модельный ряд проекционного и печатного оборудования, оборудования для широкоформатной печати. Свои офисные и печатные решения Epson представила на стенде в рамках PROFIT Print Day 2022.

Представитель Epson подробнее остановился на тех решениях, оборудовании и технологиях, которые может предложить заказчикам Epson для оптимизации затрат на офисную печать. В первую очередь это технология струйной печати без нагрева Epson Precision Core Heat-Free с низким энергопотреблением, высокой производительностью и надежностью. Также стоит отметить МФУ серии Enterprise — единственные в портфеле компании Epson офисные устройства с неподвижной линейной печатающей головой во всю ширину листа. Если же говорить о программных решениях, то это Epson Device Admin для удаленного контроля состояния принтеров, МФУ и сканеров, а также Epson Open Platform, позволяющая настраивать интерфейс под требования пользователя и интегрировать устройство в существующую инфраструктуру, и Epson Print Admin для контроля и управления процессом печати на устройствах.

Абылай Ерубаев согласился с коллегами, что печать рано еще списывать со счетов: «Электронный документооборот влияет на бизнес, но на данный момент нельзя говорить о глобальном влиянии. Да, объемы печати сокращаются, но твердые носители остаются. Как бы то ни было, компании печатают необходимые им данные, даже если они есть в электронном варианте. Безусловно, электронный документооборот будет расти, и возможно в будущем он окажет значительное влияние на сокращение объемов печати. Но сейчас такого серьезного влияния мы не видим».

Между тем, Алексей Колпаков озвучил проблему, которая сегодня наметилась на рынке печатной техники — это ее дефицит ввиду нехватки чипов.

«Важно упомянуть об одной интересной вещи. Дефицит печатной техники ощущается очень остро, особенно в Европе. Корень проблемы — Китай, откуда наблюдаются сбои поставок чипов из-за проблем на заводах, карантина и прочего. И сегодня даже каких-то 20 печатных устройств А3 привезти для проекта сложно. И это актуально не только для Казахстана, но и для всего мира. То же самое касается оригинальных расходных материалов. Canon убрал чипы из своих картриджей не потому, что им это нравится, а потому что они были вынуждены. Мы предвидим, что такая ситуация с нехваткой чипов будет продолжаться еще несколько лет», — считает Алексей Колпаков.

Проблему дефицита прокомментировал также Тимур Байзолданов, категорийный менеджер по печатным продуктам HP. По его словам, она была вполне прогнозируема, и это лишь вопрос ответственности бизнеса: «Если мы видели дефицит, мы к нему готовились. Соответственно, я не могу сказать, что у нас очень длинные сроки поставки или что нашего товара нет».

Радион Мартыньш, менеджер по работе с корпоративными клиентами Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan, также отметил, что дефицита продукции в компании не наблюдается. У Konica Minolta в Алматы расположен склад оборудования и запчастей на сумму порядка 1 млн евро. Konica Minolta открыла офис в Алматы в 2019 году, также работает офис в Астане. Рост Konica Minolta в Казахстане составляет 200% год к году.

«По нашим данным, производство документов в офисном сегменте показывает некую стагнацию. В денежном эквиваленте стагнация примерно 1-2%. То есть, производство документов не уменьшается, но и не растет. При этом нельзя не отметить, что бумажные документы по-прежнему используются, бумага всегда была и остается. В связи с такой ситуацией Konica Minolta диверсифицирует свой портфель. Наше преимущество состоит в том, что мы также работаем на рынке как интегратор, который предлагает решения для электронного документооборота. У Konica Minolta сегодня пять направлений — ИТ-решения, офисная печать, оборудование для полиграфии, промышленная печать, системы видеонаблюдения, а также медицина и планетарии (в Казахстане не запущены)», — говорит Радион Мартыньш.

Радион Мартыньш подробнее рассказал о концепции, предлагаемой Konica Minolta. Это OPS — аренда копировальной техники, когда заказчик платит за печать и не задумывается о покупке расходных материалов и запасных частей, а также об обслуживании техники. То есть, Konica Minolta предлагает несколько вариантов — приобрести оборудование, либо арендовать его и поставить на сервисное обслуживание «под ключ».

«На сегодняшний день концепция OPS востребована на рынке Казахстана. Konica Minolta является лидером в поставке коридорных устройств в аренду — это 40% рынка согласно данным IDC. Оптимизация дает сокращение затрат на поддержку сервиса печати от 10 до 30%, позволяет оптимизировать документооборот и оперативный доступ к деловой информации, а также повысить уровень безопасности документооборота. По сути, OPS — это первый шаг к 100% оцифровке документов и электронному документообороту», — отметил Радион Мартыньш.

Тимур Байзолданов, категорийный менеджер по печатным продуктам HP, продолжил тему тенденций и трендов, заметных сегодня на рынке печати. Компания HP поставляет в Казахстан все свое оборудование. Это корпоративная и домашняя печать, широкоформатные устройства, а также софтверные решения — для управления печатью и контроля доступа.

«Факт состоит в том, что сервисы печати развиваются, развивается софт. Это контроль доступа и управление печатью. Мы учим машины быть более эффективными и экономичными. Но при этом печать живет в государственном и домашнем сегментах. Говорить о падении спроса, о падении объемов печати пока не приходится. Вместе с тем печать становится более эффективной. А от внедрения софта или каких-то новых технологий пока ее объемы не падают. И это мы видим уже на протяжении последних трех лет, — высказался Тимур и привел еще одну тенденцию, гибридные формы работы из-за удаленки. — Ввиду того, что два года был карантин, нужны были устройства для поддержки удаленного доступа. Нужны были небольшие домашние устройства у сотрудников корпораций, и при этом видимые для сети компании. И эта тенденция у большинства производителей стала ключевой за последние два года. Если же говорить о технологиях, то есть потребность в управлении сканированием, хранении и управлении всей этой инфраструктурой. Это софт. У нас есть решения для сканирования, хранения и построения инфраструктуры. Как и многие производители, мы дополнительно вводим OCR — возможность управления текстом непосредственно на машине для того, чтобы лишний раз не перепечатывать документ. То есть, мы говорим о том, что технологии могут сокращать объем печати в корпоративном сегменте. Но опять же, в итоге бумага все же будет распечатана. Документ не может оставаться все время в онлайне, где-то он будет распечатан и завизирован».

Александр Александров, технический специалист HP, рассказал о том, что может предложить компания для организации таких гибридных офисов, о которых упоминал Тимур, и безопасной печати. Несмотря на удаленку, печать как процесс остается востребованной, и пользователям нужна адаптация этого процесса под новые задачи. Александр Александров также представил новый бренд HP Wolf Security, платформу безопасности, которая объединяет все наработки и опыт HP в области безопасности под одним именем.

К слову, представители HP отмечают, что объемы продаж компании в сегментах корпоративной и домашней печати уже восстановились после пандемии и даже пошли вверх. Если же говорить о Казахстане, то здесь компания драйвит именно корпоративный сегмент. «Без нашего объема этот рынок схлопнется примерно раза в три…», — отметил Тимур Байзолданов.

Интересная дискуссия состоялась между представителями HP и Epson. И Тимур, и Абылай заявили о лидерстве своих компаний, ссылаясь на статистику IDC. И хотя здесь видится некое столкновение мнений двух крупных вендоров, модератор конференции, Илларион Овчаров, отметил, что оба спикера по-своему правы. Сегментов рынка печати действительно много, и каждая из компаний является лидером в каком-то своем сегменте.

Международный эксперт Александр Гревцев добавил, что пандемия действительно изменила парадигму, сам подход к печати и вообще к использованию тех или иных решений. Он согласен с тем, что сейчас логичнее говорить о гибридном подходе. И документооборот ни в коей мере не решает вопросы печати, потому что в ряде случаев она действительно необходима.

«Сегодня для бизнеса важно находить точки, где идет сокращение затрат на те или иные компоненты, включая печать. На вопрос печати стоит смотреть шире, рассчитывать экономику. Не нужно печатать документы просто ради того, чтобы передать их со стола на стол. Ведь печать — это еще и бумага, картриджи, сервисное обслуживание. Каждая компания должна для себя решить, какие документы нужно печатать, а какие — можно оставить только в электронном виде. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что здесь нужна синергия с производителями и теми, кто предоставляет различные решения в области печати», — уверен Александр Гревцев.

При этом эксперт отмечает, что у многих производственных компаний, с которыми он работает, после пандемии объемы печати уменьшились. Многие сотрудники ушли на удаленку, и то, что можно было передавать в электронном виде, осталось в электронном виде. Александр говорит о сокращении печатных документов примерно на 20-30%. Соответственно, уменьшилось количество потребляемой бумаги, а также использование картриджей. И это уже можно отнести не только к вопросам экономии для самого бизнеса, но и к вопросам экологии.

Помимо выступлений вендоров и панельной дискуссии с экспертами на PROFIT Print Day 2022 было представлено несколько кейсов, демонстрирующих, как можно подойти к реализации процесса печати в компании.

Эльмира Жумакулова, директор по производству АО «АЛСЕКО», рассказала о сочетании digital-технологий и классической печати. Сегодня АЛСЕКО — это крупная ИТ-компания, которая занимается разработкой ПО. Вместе с тем, ежемесячно АЛСЕКО печатает 900 тыс. счетов для жителей Алматы и Алматинской области, в год — это 11 млн счетов. На печать такого объема дается очень малое количество времени.

«На самом деле, счет — конечный результат той большой работы, которую мы делаем в течение месяца. И как раз вот в этом процессе больше всего задействованы наши ИТ-специалисты. Сочетание digital-технологий и классической печати — это, прежде всего, быстрая обработка данных, это единая база, в которой хранится и обновляется информация по лицевым счетам жителей Алматы и Алматинской области. Быстрая обработка данных — это, конечно же, современное оборудование, которое позволяет хранить и обрабатывать большие объемы информации (на сегодня это у нас более 100 терабайт) и высокоскоростные печатные системы. С 2014 года мы используем печатное оборудование компании Konica Minolta. И благодаря такому сочетанию, а также благодаря технической поддержке Logic Company в режиме 24/7, нам удается в такие короткие сроки распечатать столь большой объем счетов», — поделилась Эльмира Жумакулова.

Рафхат Бозбалиев, заместитель директора Бизнес-школы Университета КазГЮУ, представил опыт по применению новых технологий печати в вузах. За последние три года в КазГЮУ сократили количество распечатанных материалов и договоров на 38%. Материалы для лекций теперь используются в электронном формате, внедрены платформы для онлайн-образования (Canvas, Platonus), в вузе также отказались от бумажных визиток. При этом активно внедряется альтернативная печатная продукция — увеличилась печать мерча КазГЮУ, используются пластиковые визитки с NFC, в университете распространены QR коды, используется 3D-принтер.

Тему о 3D-печати продолжил Илья Соболь, основатель студии-бюро «Izobrulo Polylight Art». Он рассказал о том, как 3D-печать помогает найти и занять ниши, которых раньше не было.

Подводя итоги конференции, а также дискуссий гостей и спикеров, можно отметить, что технологии печати шагнули уже достаточно далеко и, наверное, в ближайшее время расти им будет просто некуда. Сейчас скорее речь идет об оптимизации процессов печати, более широком и повсеместном проникновении технологий для ее управления. А данность нынешнего времени состоит в том, что людям по-прежнему требуются распечатанные документы. Какие бы системы электронного документооборота ни внедрялись в компаниях, объемы печати пока не сокращаются. И здесь уже речь не о технологиях, а о пересмотре бизнес-процессов.

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Видеозапись конференции: