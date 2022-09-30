Порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц решено пока не снижать

Покупатели в странах ЕАЭС могут беспошлинно заказывать посылки до 1000 евро.

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии принято решение продлить до 1 апреля 2023 года действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро.

Ранее совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов до 1000 евро. Он действует для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.

Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.