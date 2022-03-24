В ЕАЭС порог беспошлинного ввоза посылок для физических лиц повышен до 1000 евро

Порог увеличен на временной основе — до 1 октября 2022 года.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение повысить порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях. В случае, если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Эта мера позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах и избежать дефицита товаров.

В настоящее время беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составляет 200 евро. Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.