Beeline и Нархоз запустили совместную цифровую лабораторию

Студенты смогут изучать технологии интернета вещей и реализовывать кейсы на основе 5G/IoT.

21 сентября состоялось торжественное открытие IoT/5G лаборатории в Университете Нархоз. В лаборатории студенты будут знакомиться с принципами работы сети 5G, подходами к сбору данных через датчики и безопасной передачей этих данных посредством IoT-устройств.

«Для меня открытие лаборатории— это очень волнительный момент. Мы планируем, что через некоторое время кто-то из вас будет уже реализовывать коммерческие стартапы и пилоты вместе с Beeline. Мы — самый большой частный мобильный оператор в Казахстане, с более чем 10 миллионами абонентов. И мы делаем большой фокус не только на строительство сети, но и на развитие навыков и экспертизы внутри компании. Всего несколько лет назад у нас было три разработчика. А на сегодняшний день ИТ-команда Beeline насчитывает 650 человек. У нас есть свои собственные школы, в которых обучают сотрудников тому, как стать инженерами-тестировщиками, создавать роботов, использовать платформы RPA, писать код. Всего в Beeline сейчас работает 8 школ, которые занимаются обучением сотрудников и построением их карьеры внутри компании. И нам также важно способствовать развитию студентов, тех кадров, которые готовятся выйти на IT-рынок», — выступил с приветственным словом Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

«К этому событию мы шли определенный период времени, обсуждали, как будет действовать наша лаборатория, какое будет наполнение, чему мы будем обучать. Для нас сегодня очень важный день, он стал венцом всего того процесса, который мы провели вместе с Beeline. Это не просто лаборатория, которая передана Нархозу. Beeline взял на себя обязательства работать вместе с нами по использованию того оборудования, которое здесь находится, и всей лаборатории в целом. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня мы закладываем большую основу для долгосрочного сотрудничества», — добавил Мирас Дауленов, президент Университета Нархоз.

«В лаборатории представлены топовые устройства IoT от различных производителей для разных сегментов и отраслей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, умных городов, а также для домашнего использования. Трекеры, метки, сенсоры, счетчики, устройства для каналов связи. Студенты смогут протестировать реальные технологические решения IoT, которые существуют на сегодняшний день», — рассказал Вячеслав Худяков, старший менеджер по развитию Е2Е-решений.

Между Beeline Казахстан и НАО «Университет Нархоз» подписан меморандум, который заложил основу по функционированию лаборатории. Его работа будет включать теоретические и практические модули, а также различные исследования в области Интернета вещей и 5G. Студенты смогут научиться создавать и масштабировать в Казахстане проекты, основанные на технологиях Интернета вещей, получат максимальную экспертизу и поддержку, смогут разбирать реальные кейсы, строить технико-экономические модели, прототипировать и собирать решения, готовить продукты, которые можно будет «обкатать» в реальных условиях.

«Основные цели лаборатории— коммерциализация лучших решений. Важно подчеркнуть, что, научившись работать над кейсами в рамках лаборатории, студенты, выходя в большой мир, будут уже обладать навыками для работы в компаниях. Для них это будет уже не пугающий мир, а мир возможностей, — отметил Марат Аукетаев, старший менеджер по развитию продаж IoT и ОФД Beeline Казахстан. — Открывая лабораторию, мы закладываем кирпичики для последующего развития самой технологии IoT и ее широкого внедрения в Казахстане. Надеемся, что буквально в течение ближайших нескольких лет мы увидим положительные изменения. Это позволит нам нарастить свою научно-техническую базу, наладить производство датчиков или сенсоров, и в целом улучшить технико-экономический подход к решению тех задач, которые возникают у бизнеса и у государства, когда речь идет о цифровизации».

«Наша лаборатория— это пример того, как может образование дружить с индустрией. Это не только даст студентам возможность получать самые актуальные знания и навыки, но и поможет реализовывать реальные полезные кейсы и проекты. Кроме того, студенты освоят новейшие методы хранения, обработки и защиты информации, познакомятся с облачными технологиями и научатся проводить анализ больших данных. Лаборатория обеспечит качественную подготовку квалифицированных специалистов по цифровой инженерии, Интернету вещей и кибербезопасности», — рассказывает Декан Школы цифровых технологий (ШЦТ) Расим Сулиев.