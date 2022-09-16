В Алматы провели Atlassian Day

Он был посвящен продуктам Atlassian и лучшим практикам работы с ними, а также методологиям Agile, Scrum и Kanban.

13 сентября в творческом пространстве Дом на Барибаева прошел первый неформальный Atlassian Day в Казахстане, который был посвящен продуктам Atlassian и лучшим практикам работы с ними, а также методологиям Agile, Scrum и Kanban. Мероприятие посетило более 70 участников, которым было интересно узнать о решениях и стратегии развития, послушать доклады экспертов и просто оказаться в комьюнити коллег, чтобы открыть для себя что-то новое.

Среди приглашенных экспертов были представители Kolesa Group, Philip Morris Kazakhstan, Beeline, Chocofamily, KMF микрофинансы, Inforce и первая в Казахстане Kanban школа The Force school.

Конференцию открыл Анатолий Свищев, генеральный директор Группы компаний InformConsulting. Он поделился историей о том, как начиналась работа с JIRA Software в команде, и почему партнерство с Atlassian в 2016 году стало ключевым в использовании продуктов в компании и масштабировании решений среди клиентов.

Далее Key account manager Группы компаний InformConsulting Александра Редкозубова совместно с представителем Atlassian Яной Кунакбаевой рассказали о том, почему Atlassian прекращает поддержку серверных лицензий, и какое направление можно выбрать при миграции, чтобы процесс был более безболезненным для бизнеса. Также спикер осветила тему того, что выбрать -дата центр или облака — при переходе.

Для каждой большой организации, решившей внедрять продукты Atlassian, своя история этого процесса. Она может начинаться и с Jira Software, и с Confluence, и с Jira Service Management, и с Bamboo в команде из 10 человек или больше 1000. TeamLead Группы компаний InformConsulting Алексей Ловчиков и TeamLead KMF микрофинансы Олег Кивич совместно с руководителем практики Atlassian компании Inforce Константином Фохтбергером наглядно показали, как выстраивался процесс автоматизации управления, от наладки технической поддержки и управления инцидентами операторов первой линии, которые в процессе работы «утопают» в телефонных звонках, ошибках, запросах, до управления виртуальными мощностями в организации с помощью Jira Service Management.

Сила Atlassian не только в современном опыте и сильном сообществе, но и в той синергии, которую можно получить, используя продукты комплексно, совмещая дополнительно с плагинами, которые позволяют добиваться больших результатов при меньших усилиях. Илья Стекольников, CIO Kolesa Group, и Лилия Шагеева, Delivery And Change Manage Philip Morris Kazakhstan, поделились опытом проектного управления и масштабных изменений культуры мышления от функционального к командному в крупных организациях, синхронизировав процесс документации, облегчив жизнь бизнесу и автоматизировав множество процессов с помощью плагинов Big Picture и ScriptRunner.

Опыт современных команд показывает, что внедрение Agile-методов, таких как Scrum и Kanban, позволяет создавать решения быстрее и более предсказуемо, а также быстро реагировать на новую меняющуюся реальность. Применять принципы Agile на уровне отдельных команд сравнительно просто. Преимущества Agile понятны, а ресурсов, посвященных методологии, в сети предостаточно. Но реальные сложности возникают, когда подход Agile пытаются внедрить сразу несколько команд в крупной организации или, другими словами, при масштабировании этих методологий.

Как же масштабировать Agile? Как выглядит правильный Scrum и почему Kanban — это не просто доска со стикерами? Об этом рассказали Кирилл Носко, Scrum Master Beeline, и Абылай Айкеев, первый аккредитованный тренер Канбан в Казахстане и основатель Канбан школы The Force School, совместно с представителем Chocofamily Султаном Балхан.

Завершил опыт методологий Константин Мальцев, Head Of Automation And Integration Department InformConsulting, добавив несколько кейсов о том, как управлять проектами, связывать запросы, коммиты, результаты тестирований и развертывание.

Первый Atlassian Day получился очень теплым, камерным и интересным на кейсы и опыт специалистов, которые используют эти решения. Было увлекательно узнать, как зарождалась экосистема Atlassian в казахстанских компаниях и чего удалось добиться на сегодняшний день.