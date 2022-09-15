MobiEvent 2022: мы должны сказать пандемии «спасибо»

Международная конференция по мобильным сервисам и платежам собрала представителей отечественного рынка digital-банков, ритейла, а также ведущих компаний мобильной и электронной коммерции.

В Алматы прошла конференция «Мобильные сервисы и платежи. MobiEvent 2022», которая стала площадкой, объединившей экспертов и игроков рынка финансовых технологий, электронной коммерции и банковских услуг. Среди приглашенных спикеров, поделившихся своим опытом и кейсами, были представители компаний Mastercard, Tik Tok, Ticketon.kz, ЦАРКА и др.

«Нам очень приятно снова видеть друзей, коллег, единомышленников на нашей традиционной конференции. Благодарим всех партнеров, поддержавших MobiEvent 2022! С вашей помощью мы постарались сделать это событие насыщенным актуальной информацией и практическими кейсами, которые помогут найти участникам форума новые возможности, откроют им перспективы для дальнейшего развития, создадут эффективные партнерства. Надеемся, что наше общение было полезным не только с профессиональной точки зрения, но и просто по-человечески приятным. После затяжного периода пандемии очень радостно встретить всех в офлайне», — сказала Марина Ахметбекова, директор компании «Интервэйл Казахстан», организатор мероприятия.

Конференция состояла из четырех тематических сессий. Первую половину дня посвятили обсуждению ситуации на казахстанском рынке, перспективам развития мобильных платежей и построению финансовых экосистем. Большой интерес участников MobiEvent 2022 вызвало выступление Арлена Молдабекова, начальника Управления политики платежных систем Департамента платежных систем Национального Банка Республики Казахстан, который представил статистику платежного рынка РК.

Согласно озвученным данным, в розничном сегменте наблюдается стабильный рост безналичных платежей. За пять лет объем безналичных транзакций вырос в 38 раз. За 7 месяцев 2022 года было проведено транзакций на 53,6 трлн тг. Доля безналичных транзакций в общей структуре карточных операций составила 96,8% по количеству транзакций и 81,6% по объему. Это значительный показатель, учитывая, что в 2017 году эти цифры составляли 45,6% и 19%, соответственно.

С 2017 года доля онлайн-платежей увеличилась с 35% до 83%, а доля платежей через POS-терминалы уменьшилась с 54% до 17%. В структуре карточных безналичных транзакций доля платежей через мобильные телефоны составляет 70%, POS-терминалы — 17%, интернет-ресурсы — 13%. В настоящее время в Казахстане насчитывается 20,5 млн активных пользователей онлайн-банкинга. На рынке функционирует 94 платежные организации, которые за I полугодие 2022 года провели операций на 2,3 трлн тг. Среднегодовой рост объемов операций платежных организаций составил 47,8%. 11 тысяч предпринимателей в РК уже принимают электронные деньги, открыто 11,8 млн электронных кошельков, средняя сумма платежа составляет 3 123 тг.

«Эти цифры демонстрируют, что население РК все больше переходит на современные цифровые способы проведения платежей. Рынок Казахстана показывает отличную динамику — идет постоянный рост безналичных платежей, приходят инновационные технологии, сервисы и продукты, появляются новые игроки. В этой ситуации важно вести правильную политику, соблюдать баланс в интересах всех игроков рынка, и в первую очередь думать о конечном потребителе», — отметил Арлен Молдабеков.

В дальнейшем Национальный Банк намерен активно стимулировать развитие рынка. Разрабатывается концепция развития Open API и открытого банкинга, что должно предоставить участникам рынка возможность создания новых продуктов и услуг на основе партнерства или внутренних разработок. Также идет работа над пилотным проектом «Цифровой тенге», запущен Digital Tenge Hub для взаимодействия с рынком и международным сообществом.

К слову, развитие новых платежных инструментов — это наиболее активно растущий тренд в мире. А в топе находятся бесконтактные транзакции. Так, по данным Juniper Research, к 2027 году стоимость бесконтактных платежных транзакций во всем мире достигнет 10 триллионов долларов (рост с $4,6 трлн в 2022 году). Ожидается, что инвестиции в базовую экосистему бесконтактных платежей, такую как бесконтактные POS-терминалы и поддержка на уровне устройств, станут ключевым фактором роста ценности бесконтактных транзакций в течение следующих пяти лет. Движение в сторону безналичного общества будет по всему миру стимулировать рост — страны стремятся уменьшить свою зависимость от наличных денег. Ожидается, что количество бесконтактных платежей с помощью мобильных и носимых устройств вырастет на 221% в период с 2022 по 2027 год. Этот рост обусловлен удобством, которое мобильные и носимые платежи предлагают потребителям, ведь отпадает необходимость использовать бесконтактные карты. Для сравнения, ожидается, что платежи по бесконтактным картам вырастут всего на 119% за тот же период.

В рамках второй сессии прошел круглый стол, где эксперты обсудили ландшафт рынка платежей и переводов в эпоху пандемии и после, а также будущее рынка FinTech. Пандемия, январские события в Казахстане, а также текущая геополитическая обстановка в мире сильно повлияли на развитие онлайн-сферы. Более того, многие спикеры конференции сошлись во мнении о том, что эти события стали триггером для роста сервисов e-com, развития онлайн-платежей и выхода ритейла в онлайн.

«Влияние пандемии на цифровизацию и возможность получения дистанционных услуг, в том числе и финансовых, очень сложно переоценить. Здесь и открытие банковских счетов онлайн, и внедрение технологии FaceID для удаленной идентификации. Все эти технологии уже были на местах, но „буксовали“. И как бы это ни звучало, пандемия подстегнула их внедрение», — считает Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана».

«Если раньше один из семи долларов тратился онлайн, то во время и после пандемии это уже один доллар из пяти. Что интересно, после пандемии не наблюдается сильного отката, люди привыкли к онлайну и стали покупать онлайн такие категории, которые раньше приобретали в основном офлайн. Пример тому — продукты, лекарства, медуслуги и т. д.», — говорит Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии.

К слову об онлайн-покупках — интересным опытом поделился Николай Попандопуло, CPO «Magnum E-Commerce Kazakhstan». Он рассказал о том, как буквально за несколько месяцев команде удалось создать и запустить проект Magnum eGrocery — полноценный сервис доставки продуктов. В 2021 году было принято решение о развитии направления доставки продуктов на дом как отдельной организации. Июль 2021 года стал Днем рождения ТОО «Magnum E-Commerce Kazakhstan», а уже в августе 2022 года число доставляемых ежедневно заказов достигло 5500. Рост продаж год-к-году, по словам Николая, составил более 300%.

«Мы осуществили строительство и запуск с нуля склада/даркстора за три месяца, запуск базового функционала ERP — за 2 месяца», — поделился представитель Magnum.

«С точки зрения развития технологий, появления новых специальностей, изменения клиентского опыта в лучшую сторону мы должны сказать „спасибо“ пандемии. Благодаря произошедшему Казахстан начал догонять общемировые тенденции. То, что мы сегодня видим (за последний год рост рынка электронной коммерции составляет порядка 80%) — это, по сути, является одним из мировых бенчмарков. Наши компании начали у себя внутри проводить трансформацию, стали уходить люди с устаревшим мышлением, у молодежи появилось больше возможностей, мы стали замечать улучшение клиентского опыта», — добавил Дамир Какиев, сооснователь red_mad_robot Central Asia.

Вторая половина дня MobiEvent 2022 была посвящена темам безопасности мобильных приложений, изменений в сфере ритейла, а также коллаборации банков, бизнеса и государственного сектора. Кроме того, в отдельном зале прошли секции для маркетологов, где обсуждали омниканальность, присутствие брендов в соцсетях, событийный маркетинг и стратегии продвижения.

Завершился MobiEvent 2022 традиционным подведением итогов рейтинга мобильных приложений Казахстана, в котором лидирующие позиции заняли: 2GIS, Halyk Homebank и Home Credit Bank Kazakhstan.