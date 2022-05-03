В Нацбанке рассказали о проекте «Цифровой тенге»

Решение о внедрении будет принято в конце 2022 года.

Национальный банк Казахстана реализует пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты — цифрового тенге. Проект стартовал в 2021 году и реализуется в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

«Проект Цифрового тенге ускорит распространение финансовых технологий, обеспечит охват финансовыми услугами в регионах, усилит конкуренцию и инновации в индустрии платежей, повысит конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне», — отмечают в НБК.

Основными целями пилотного проекта на 2021 год являлись проверка жизнеспособности концепции цифрового тенге через экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определение основных параметров модели ЦВЦБ для Казахстана совместно со всеми заинтересованными сторонами. В рамках пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге — от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифрового тенге. К июлю 2022 года будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и обсуждений с экспертами. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг.

«В реализации учитывался международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют. По итогам проекта были подтверждены гипотезы о технологической реализуемости концепции цифрового тенге и был определен перечень вопросов и задач для дальнейшей проработки. Кроме того, выработана первичная модель оценки влияния цифрового тенге на экономику, финансовую стабильность и денежно-кредитную политику, а также возможные подходы к регулированию. Решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников», — отметили в Нацбанке.

В целях вовлечения всех заинтересованных сторон в исследовательский процесс по внедрению национальной цифровой валюты НБК регулярно публикует материалы по прогрессу реализации проекта, а также результаты обсуждений с участниками рынка.