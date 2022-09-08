Tech Garden проведет технологический аудит производственных процессов на промышленных предприятиях

Основная цель - увеличение глубины проникновения роботизации в стране.

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», выступающий под брендом Tech Garden, подписал трехсторонний договор на проведение пилотного технологического аудита. Соглашение было подписано при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с производственной компанией ТОО «ТК Метакон» и интегратором ТОО «Meta robotics» с целью продвижения промышленных роботов на предприятиях индустриальной отрасли Казахстана, а также для увеличения глубины проникновения роботизации в стране.

Пилотный технологический аудит будет проведен на предприятии ТОО «ТК Метакон» с целью определения возможностей его роботизации.

«В ближайшее время мы станем свидетелями массового внедрения роботов в мировую экономику как в потребительской, так и в промышленных сферах. Этот процесс называется робономикой. Появление робономики окажет огромное влияние на экономическую систему. Те страны, которые первыми перейдут на робономику, сформируют следующий технологический уклад, зададут принципиально новые границы по эффективности производства, безопасности труда, точности, скорости и сложности исполнения технологических операций, мониторинга и контроля в реальном времени, накопления и анализа больших данных и др. Согласно исследованию, проведенному БНС АСПИР РК, в 2021 году в Казахстане использовали робототехнику всего лишь 98 крупных и средних промышленных предприятий», — отмечают в пресс-службе МЦРИАП.

Благодаря проведению технологического аудита предприятия Казахстана в перспективе смогут роботизировать свои процессы, существенно повысить безопасность производства, сократить издержки на изготовление продукции, снизить зависимость от человеческого фактора, уменьшить производственный брак и увеличить производительность. Специалисты Tech Garden составят матрицу для пилотного предприятия ТОО «ТК Метакон», а также подготовят эскизные проекты для внедрения на производстве с дальнейшим масштабированием.

А то, как в целом развивается цифровизация на казахстанских промышленных предприятиях, эксперты подискутировали в рамках конференции PROFIT Industry & Energy Day 2022, которая прошла 26 августа в Нур-Султане. Читайте и смотрите репортаж с мероприятия.