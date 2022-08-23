Успешно завершилась первая летняя школа по разработке видеоигр GameLab KBTU

Это лаборатория по разработке и исследованию видеоигр, созданная в июне на базе факультета информационных технологий КБТУ.

С 16 по 19 августа на кампусе КБТУ прошла бесплатная летняя школа по разработке видеоигр GameLab KBTU для всех энтузиастов геймдева. Из более чем 150 подавших заявки на участие защитили свои проекты и получили сертификаты о прохождении школы 55 человек.

В процессе обучкния студенты подготовили концепт-документы своих игр, исследовали игровые рынки, разработали продакшн-планы и матрицы контента. Некоторые успели собрать демо на Unity и Unreal Engine. По результатам 18 питчей три команды получили призовые места за лучшие игровые проекты, а две другие были отмечены специальными номинациями. Все они были награждены ценными призами от партнера школы, компании Меломан. Над перспективными игровыми проектами команды смогут продолжить работать под менторством GameLab KBTU — эксперты лаборатории смогут поддержать молодых разработчиков в доведении игр до релиза.

Среди спикеров школы выступили представители крупнейших мировых организаций из геймдев-индустрии: доктор Уильям Хубер из университета Абертей провел воркшоп по бумажному прототипированию игровых механик, HR-партнер компании Wargaming Диана Бисембаева поделилась инсайдами о том, как попасть в геймдев и быть там успешным, Абзал Ахмеджанов из Garena показал методики исследования рынка ПК игр с использованием открытых источников, а Амаль Исабеков из Sperasoft сделал обзор по игровым движкам.

Также перед студентами выступили сотрудники лаборатории Gamelab KBTU и преподаватели нового геймдев-трека ИТ-факультета КБТУ. Завершилась школа вечеринкой во внутреннем дворе КБТУ с неформальным обсуждением проектов, настолками и даже мини-чемпионатом от Meloman/MARWIN по Mortal Kombat на Sony Playstation.

GameLab KBTU — это лаборатория по разработке и исследованию видеоигр, созданная в июне на базе факультета информационных технологий КБТУ. По словам руководителя лаборатории Александры Кнышевой, первая школа получила очень позитивный отклик у студентов, и организаторы намерены проводить подобные интенсивы и другие мероприятия по геймдев-тематике на регулярной основе.

Следить за анонсами можно на страницах GameLab KBTU в Инстаграм и Фейсбук.