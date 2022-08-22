Компании из ЕАЭС увеличили продажи на Wildberries более чем в пять раз

Торговая площадка поделилась итогами работы за I полугодие 2022 г.

На маркетплейсе Wildberries продажи предпринимателей из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии выросли на более чем в пять раз в первом полугодии 2022 года (на 441%, до 5,1 млрд рублей), а число представителей бизнеса из стран ЕЭАС выросло до 69 тыс.

Наиболее существенно предприниматели продвинулись в сегментах социально значимой продукции: продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты — масок, перчаток и антисептиков (в 10 раз), канцелярских товаров (в девять раз) и игрушек (в девять раз).

Так, например, среди наиболее востребованной продукции из Белоруссии — тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из товаров, произведенных в Казахстане, больше чаще всего в штуках приобретали чай, конфеты и косметическое мыло. А популярные товары из Армении — овощные консервы, варенья и сухофрукты. В Киргизии покупатели чаще всего заказывали блузки и пижамы, корм для животных.

В целом продажи товаров из стран ЕАЭС в первом полугодии 2022 г. выросли на 96% год к году, до 18,5 млрд рублей. Оборот всего маркетплейса в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд рублей.