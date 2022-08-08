Чиновник создал нелегальную криптоферму на госпредприятии в Алматы

Ущерб государству оценили более чем в 800 тысяч тенге.

В районном суде № 2 Медеуского района Алматы рассмотрели дело руководителя Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий, который обустроил на своем предприятии подпольную ферму для майнинга. О преступлении стало известно после инициированной в институте проверки. Поводом для нее стал поступивший в бухгалтерию гигантский счет за оплату электроэнергии. На нужды майнинга руководитель госпредприятия использовал 27 тысяч кВт/ч электроэнергии на сумму почти 830 тысяч тенге, передает Liter.kz.

«Судом установлено, что с конца июня прошлого года по май 2022 года М., будучи руководителем государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий города Алматы (ГИСХАГИ), на территории административного здания госпредприятия незаконно установил майнинговую ферму для добычи криптовалюты», — говорится в официальном сообщении.

Подозреваемый полностью признал вину и возместил нанесенный ущерб, что было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Чиновника приговорили к штрафу в размере 700 МРП (2 144 100 тенге). Также ему пожизненно запрещено возвращаться на госслужбу. Приговор не вступил в законную силу.