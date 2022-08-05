Приложение для экологического мониторинга разработали в ЗКО

Жители региона смогут выявлять и помогать ликвидировать незаконные свалки.

На территории Западно-Казахстанской области каждый житель региона сможет выявлять и помогать ликвидировать незаконные свалки через мобильное приложение «Эко-сакшы». Проект реализует МОО «Volunteers».

«Мусор и несанкционированные свалки — злободневная проблема нашего поколения. Приложение было запущено в этом году в рамках проекта „EcoBatys“, реализуемого при поддержке компании „Шелл Казахстан“ и Центра поддержки гражданских инициатив. Любой пользователь Android может скачать приложение „Эко-сакшы“. В этом приложении есть раздел, где можно падать жалобу на несанкционированную свалку. Далее это обращение напрямую поступает к нам», — рассказал менеджер проекта Касиет Балмолды.

После поступления жалобы формируется эко-отряд совместно с волонтерами и с акиматами, которые ликвидируют несанкционированную свалку.

По словам Касиета Балмолды, на сегодняшний день уже зафиксировано и ликвидировано шесть несанкционированных свалок в поселках Зачаганск и Деркул Западно-Казахстанской области, которые можно посмотреть в цифровой карте приложения.

Ожидается, что благодаря приложению будут ликвидированы все несанкционированные свалки и самые опасные объекты накопленного экологического вреда (брошенные предприятия, места скопления промышленных отходов и так далее) на территории Западно-Казахстанской области и Уральска.

Мобильное приложение уже доступно в Play Market. По словам разработчиков, скоро оно также появится в AppStore.