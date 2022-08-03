В Казахстане создадут «Армию с цифровыми навыками»

Цифровая трансформация казахстанской армии касается не только технологий

На сегодняшний день система подготовки кадров для министерства обороны не отвечает требованиям современных цифровых реалий, что не позволяет идти в ногу с растущими возможностями армий других развитых стран. Спрос на IТ-специалистов очень высок, рынок представляет им широкие возможности и соответствующую оплату труда. Но армия в этом плане не конкурентоспособна. Над этим упущением будет работать «Армия с цифровыми навыками». О ее возможностях рассказал вице-министр профильного ведомства Дархан Ахмедиев в ходе брифинга в СЦК.

По словам заместителя министра обороны, проект направлен на то, чтобы наделить военнослужащих правильными цифровыми навыками для оптимизации, адаптации и полного применения технологий и внедрения инноваций.

«Мы делим на три категории. Первая категория — обучение базовым навыкам цифровой грамотности всех военнослужащих. Вторая — это специалисты, которые непосредственно работают по поддержке модернизации существующих информационных систем, здесь им нужны более глубокие знания: погрузиться в технологии, всегда быть в тренде. И третье, CDTO, то есть цифровой офицер, который должен заниматься реинжинирингом существующих процессов минобороны. Кстати говоря, по CDTO на днях будет объявлен конкурс: шестиэтапный отбор среди всех офицеров ВС. При наличии пяти лет службы в ВС у него будет возможность назначения на руководящую позицию: на уровне заместителя руководителя структурного подразделения центрального аппарата МО или заместителя начальника штаба. Что позволит масштабно влиять на цифровизацию армии», — анонсировал спикер.