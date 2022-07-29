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Оформление отдельных видов доверенностей теперь доступно онлайн

Об этом рассказали в Министерстве юстиции.

29 июля 2022 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Запущен пилотный проект «Цифровой нотариат», благодаря которому оформление отдельных видов доверенностей доступно в онлайн-режиме. Проект «Цифровой нотариат» предусматривает удостоверение нотариальных доверенностей в электронном виде, передает Uchet.kz.

На первом этапе проекта задействованы нотариусы ЗКО, СКО и Павлодарской области. Проект позволит гражданам оформить в онлайн-режиме следующие виды доверенностей:

— на представление интересов во всех государственных органах и других компетентных органах, учреждениях, предприятиях всех форм собственности РК;
— на ведение наследственного дела;
— на ведение дел в судах РК.

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