Нефть с интеллектом: цифровая трансформация нефтегазовых компаний

Этим летом Beeline Business HUB собрал гостей из нефтегазовой отрасли в Атырау.

Мероприятие уже стало традиционным местом встречи представителей промышленного сектора с профессионалами из мира digital.

Beeline Business HUB — это площадка для профильных компаний и IT-команд, предназначенная для обсуждения решений и инноваций в различных сегментах промышленности. Также она помогает перенимать экспертный опыт и на примере уже внедренных кейсов увидеть плюсы, которые дает цифровизация. Прошлая конференция, касающаяся горно-металлургического комплекса, вызвала немалый интерес у бизнес-сообщества.

Направление Oil&Gas не стало исключением. Особенно учитывая тот факт, что компании Beeline, являющейся уже не просто мобильным оператором, а полноценным IT-игроком, есть, что показать. Решения, предлагаемые Beeline, уже активно внедряются в различных отраслях промышленности.

Ведущие сотрудники крупных компаний выступили с кейсами запусков Private LTE, Цифрового рабочего, Удаленного эксперта, управления транспортом для промышленного сектора и внедрения роботов в бизнес-процессы компаний. Также был представлен опыт использования взрывозащитных устройств в нефтегазовой отрасли.

С приветственным словом на мероприятии выступил CEO Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

«Beeline входит в группу Veon, которая оперирует в восьми странах. И группа, обслуживая 205 млн клиентов, имеет доступ к самым современным инновациям и технологиям. В Казахстане Beeline — номер один по количеству абонентов, входит в Топ-3 инновационных компаний по заключению МФЦА. Более того, на рынке IoT-решений Beeline Казахстан работает свыше 10 лет, накопив значительный опыт», — отметил Евгений Настрадин.

В качестве IT-интегратора Beeline выделяет для себя два направления работы: собственные решения, такие как Private LTE, Цифровой рабочий, платформа Beeline Connect, а также партнерство с крупными международными вендорами. Среди них — Huawei, Сибур Диджитал, eCOM и UiPath, которые также выступили в рамках Beeline Business HUB Oil&Gas.

Так, Александр Сосновский из Сибур Диджитал рассказал об Удаленном эксперте AR. Это сервис видеоконференцсвязи для сотрудников, которые работают на производстве, и полевых инженеров. Он основан на технологиях RTC и дополненной реальности (AR). Удаленный эксперт помогает обеспечить сеансы видеоконференцсвязи на производстве для сотрудников или внешних экспертов, находящихся территориально в различных точках. Благодаря этому решению специалисты доступны из любой точки мира, без задержек и с соблюдением всех норм информационной безопасности предприятия. Один сеанс оперативной связи через AR-платформу помогает значительно сэкономить на командировочных затратах, почасовой оплате консультаций экспертов, а также оперативно возобновлять работу оборудования.

С темой о роботизации бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли выступили Николай Кабанов из UiPath и Михаил Гладких из Beeline Казахстан. Аналитики считают, что порядка 40-90% процессов в различных секторах экономики можно автоматизировать с помощью RPA. Важно, что роботы заменяют человека в рутинных операциях, позволяя ему сосредоточиться на задачах, требующих применения творческих способностей, человеческого интеллекта и накопленного опыта. Решение, которое предлагает вендор, включает в себя все: от исследования до автоматизации и измерения ее эффекта, в одной платформе. В платформу UiPath входят различные продукты, среди которых — RPA: Studio, Robot, Orchestrator, Process Mining, Action Center.

Интересную тему затронули представители eCOM Алексей Фризан и Никита Шорин — взрывозащищенные устройства для нефтегазовых компаний. Это девайсы, которые обладают стойкостью к очень агрессивным средам, их можно применять в сложных температурных условиях. Среди них, например, умные очки Visor-Ex 01, сверхпрочный смартфон Smart-Ex 02. Кроме того, в портфеле компании: Bluetooth-гарнитуры, модули микрофон/громкоговоритель, сканеры штрих-кодов и RFID-меток, Bluetooth-маяки, газоанализаторы и т. д. То есть, все, что обычно носят рабочие, а также то, что применяется для определения местоположения сотрудника, его здоровья и каких-либо физических показателей.

Если же говорить о собственных решениях Beeline, то в первую очередь — это Private LTE, обеспечивающий беспроводную локальную сеть для крупных предприятий и бизнес-структур и создающий зону устойчивого покрытия сигналом. При этом высокая скорость передачи данных в такой сети позволяет не только подключить к ней IoT-устройства, но и обеспечить внедрение различных цифровых решений — например, подключить беспроводные системы видеонаблюдения или оцифровать транспорт. О том, как такая сеть может быть реализована для нефтегазового месторождения, рассказал Андрей Викторов (Beeline Россия).

К слову, перечень продуктов, которые Beeeline Казахстан разрабатывает сам, весьма широк. Многие из них используются для автоматизации внутренних процессов или для клиентов. В компании работает порядка пяти тысяч человек, и 600 из них — в IT. Это инженеры, разработчики, data-science специалисты и др.

«Мы начали развивать собственную IT-экспертизу несколько лет назад, и на сегодняшний день можем похвастаться серьезными наработками. Мы делаем большой фокус на работе с предприятиями, развиваем Enterprise solutions. Наша доля рынка по connectivity в сегменте B2B — более 50%. Мы первыми запустили в Казахстане сеть NB-IoT в 2019 году, у нас подключено уже более 530000 SIM-карт M2M и 70000 SIM-карт NB-IoT. До конца 2022 года оператор планирует покрыть сетью NB-IoT весь Казахстан», — рассказал Евгений Настрадин.

Одно из решений, которые Beeline предлагает в сегменте Oil&Gas — Цифровой рабочий, который представляет собой целый комплекс IoT-решений для промышленных компаний. Вячеслав Худяков, старший менеджер по развитию Е2Е решений Beeline Казахстан, рассказал о проекте. Образ цифрового рабочего включает Bluetooth-идентификацию средства индивидуальной защиты (СИЗ) с помощью специальных меток, персональный коммуникатор на основе радиотехнологий, смарт-часы для мониторинга жизнедеятельности. Также можно включить сюда газоанализатор и детектор радиации.

Для отслеживания информации, поступающей с устройств и меток, используется платформа мониторинга Beeline. Причем сценарии использования решения могут быть самыми разнообразными — это определение местонахождения сотрудника, история его передвижения, создание разрешенных или запрещенных геозон, уведомления при внештатных ситуациях (падение, отсутствие движения), формирование графика обхода объектов и его соблюдение, отчеты об индивидуальной эффективности, а также анализ состояния и контроль ношения СИЗ.

Тему цифровизации в нефтегазе поднял представитель Huawei — Игорь Акулинин, советник президента Huawei в регионе Евразия. Он не только представил кейсы Huawei в нефтегазовом секторе, но и дал некую картину того, как в будущем может выглядеть индустриальная цифровизация и объекты промышленности.

О том, как же современные технологии определяют цифровые тенденции в нефтегазовом секторе, участники Beeline Business HUB подискутировали на панельной сессии. В ней приняли участие Марат Куатов из ТШО, Максат Шауменов из NCOC, Евгений Настрадин из Beeline, Асылбек Джакиев из PetroCouncil и Игорь Акулинин из Huawei.

Спикеры побеседовали на тему того, где Казахстан сейчас находится с точки зрения цифровизации, какова роль людей во внедрении проектов цифровой трансформации на предприятиях и каким образом привить сотрудникам цифровую культуру и ценности цифровизации. Особенно актуальной была тема казахстанского содержания в IT-закупках — тему поднял Асылбек Джакиев. Он подчеркнул тот факт, что если раньше в IT-закупках в основном фигурировали иностранные компании, что способствовало оттоку средств за рубеж и не давало развиваться местному бизнесу, то сейчас доля казахстанского содержания имеет тенденцию к росту.

Еще одним интересным инсайтом панельной дискуссии стал сам подход к проектам цифровой трансформации и их планированию. Если заказчики в нефтегазовой сфере планируют проекты цифровизации на один-два года, то операторы ориентируются на 3-5 лет. Вендоры же подходят с точки зрения долгосрочного планирования и расписывают трансформацию до 2030 года. Получается, вендоры выступают некими визионерами, передавая свое видение операторам. Именно операторы задают тренды, разрабатывают стратегию и двигаются в соответствии с ней.

«Мы разграничиваем подходы по планированию на наш внутренний бизнес и его обеспечение, и внешний, где у нас есть смелые инициативы. Тут, конечно, горизонты планирования шире. И сегодня я хотел бы поблагодарить всех спикеров, которые позволили приблизить всю существующую экспертизу, опыт, взгляд в будущее и знания, которые есть в США, Европе, Китае и т. д. и обсудить их на нашей площадке», — подытожил Евгений Настрадин.

В случае, если вас заинтересовало какое-либо из решений, представленных спикерами, пожалуйста, заполните форму, и с вами свяжутся в ближайшее время.