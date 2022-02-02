На Beeline Business HUB рассказали об «умных» самосвалах и роботах

В конце прошлого года Beeline Казахстан собрал корпоративных клиентов компании и представителей бизнеса на «Beeline Business HUB: Mining Day».

На площадке Beeline Business HUB проводятся различные ивенты для корпоративных заказчиков Beeline Business — это не только встречи с приглашенными спикерами, но и отраслевые мероприятия. Beeline способен обеспечить «круговую» поддержку по цифровизации для своих клиентов. То есть, это не просто оператор, предоставляющий мобильную связь. В арсенале компании — серьезная экспертиза по различным направлениям, которая подкрепляется новейшими технологиями.

На «Beeline Business HUB: Mining Day» обсуждались актуальные вопросы и кейсы цифровой трансформации сферы горно-металлургического комплекса. Среди них — роботизация горной техники, программная автоматизация бизнес-процессов (RPA), виртуальная и дополненная реальность (AR/VR).

Первая встреча по теме цифровизации сектора ГМК прошла в июне прошлого года в формате круглого стола. Основной темой обсуждения стал реальный кейс — пилотный проект Private LTE, запущенный для Жайремского горно-обогатительного комбината (КазЦинк). На втором мероприятии тему цифровизации было решено расширить, охватив не только казахстанские проекты, но и зарубежные. Участие в «Beeline Business HUB: Mining Day» приняли ERG, RG Gold, Казцинк, ГК Казахмыс, Самрук-Казына, Tech Garden и др. Beeline Казахстан был представлен главным исполнительным директором Евгением Настрадиным и начальником отдела по роботизации процессов — Александром Нуреевым.

«Beeline Business HUB — это площадка для обмена опытом и лучшими практиками. В этом году мы сделали отдельный фокус на ГМК, потому что нам есть что предложить в этой отрасли», — отметил Евгений Настрадин.

Водители на удаленке: сеть пятого поколения (5G)

Андрей Викторов, руководитель по инфраструктурным проектам Билайн Россия, представил кейс по удаленному управлению беспилотной техникой — карьерными самосвалами. Для этого проекта на оборудовании компании Huawei была развернута пилотная зона 5G на территории действующего угольного разреза СУЭК.

Вопрос безопасности на объектах предприятий горнодобывающей промышленности является весьма насущным — процесс добычи связан с повышенным уровнем опасности для жизни и здоровья человека. Кроме того, целостность и сохранность оборудования также имеют высокий приоритет. Решение, представленное Beeline, доказало, что даже многотонные грузовики могут ездить без участия водителей. Таким образом, риск для человека исключен. Решение по автоматизации карьерных самосвалов включает E2E оборудование, развернутую сеть 5G и ее обслуживание, сервис.

Стоит отметить, что роботизация горно-металлургического комплекса — весьма перспективное направление. По всему миру компании берут на вооружение новые технологии, чтобы техника могла работать без участия человека. А сеть 5G, которая развивается в Казахстане, благодаря своим характеристикам позволит преобразовать горнодобывающую промышленность.

Учитывая, что Beeline Казахстан входит в группу компаний Veon, у оператора есть доступ к широкому пулу вендоров, их технологиям и экспертизе. Кроме того, проекты рынков порядка 15 стран могут стать ориентиром для внедрения в Казахстане.

«VEON дает синергию для поиска решений и партнеров под любые задачи: начиная от телеметрии (транспорта людей) и до автономного и дистанционного управления транспортом. У нас уже есть свой „клинический“ опыт. Мы построили первую частную беспроводную сеть (Private LTE) среди группы компаний VEON, реализовали коммерческую сеть NB-IoT в Астане, Шымкенте, Талдыкоргане и Караганде. Кроме того, на разных стадиях находятся пилотные проекты и заключение соглашений с несколькими крупными партнерами», — добавил Евгений Настрадин.

Как в Beeline Казахстан «наняли» на службу роботов и сэкономили на этом уйму времени

Кейс, представленный Андреем Викторовым, показал, как можно роботизировать механические процессы. Однако и с программными задачами роботы справляются весьма успешно. Так, Александр Нуреев, начальник отдела по роботизации процессов Beeline Казахстан, рассказал о том, как оператор благодаря роботам автоматизировал свыше 300 различных бизнес-процессов внутри компании. Результатом такого опыта стала экономия более чем 60 тыс. часов рабочего времени и увеличение ROI на 200%. Отдел роботизации успешно работает в Beeline Казахстан с 2019 года. Более того, помимо решения внутренних задач, отдел реализует и внешние кейсы заказчиков.

«Становясь экспертом не только в телекоме, но и в других технологиях, в декабре 2019 мы запустили пилот по роботизации некоторых рабочих процессов, — рассказал Евгений Настрадин. — Мы успешно продвинулись в этом направлении, роботизировали более сотни различных процессов и сэкономили тысячи рабочих часов. Теперь мы готовы делиться своей экспертизой с другими компаниями. За основу была взята технология RPA — автоматизация процессов. Это целый программный комплекс, имитирующий действия людей на компьютере. Например, бухгалтер проводит большую часть своего рабочего времени за компьютером и регулярно совершает повторяющиеся операции в определенных программах. Так вот, разработчики научились делать роботов, которые полностью повторяют работу бухгалтера. Сейчас мы продаем RPA как отдельный продукт, и уже есть успешный пилот в Retail».

На примере практических кейсов и сценариев применения RPA гости Mining Day смогли убедиться в применимости этой технологии для ГМК. Представители Beeline Business подчеркивают: роботы — это не замена человека. Они помогут освободить человеческие ресурсы от рутинных задач, что позволит перераспределить сотрудников, направить их на различные переквалификации, получение дополнительной экспертизы и т. д.

Отметим, что в Beeline организована внутренняя школа по роботизации и RPA. По итогам сессии участники «Beeline Business HUB: Mining Day» высказали предложение о полномасштабном развитии проекта RPA — масштабировании школы на весь Казахстан. Оператор поддержал это предложение, и проект взяли в работу.

Удаленный эксперт AR

В рамках отдельной сессии по теме AR/VR представители компании OOO «Сибур Диджитал» презентовали платформу «Удаленный эксперт AR», предназначенную для общения по видео с коллегами из других регионов, а также для проведения онлайн-консультаций с производителями оборудования. Специальные очки помогают удаленно связаться с экспертами, провести полноценную консультацию или обсуждение проекта, без задержек и нарушений информационной безопасности. При этом не важно, в какой точке мира находится ваш собеседник. С помощью представленного инструмента возможен вывод документов и чертежей на экран очков, текстовые подсказки сотруднику, использование указки, голосовое общение. К слову, в период пандемии и карантинных ограничений компания СИБУР провела более 700 сеансов связи через AR-платформу, в том числе — и с зарубежными экспертами.

AR-платформа СИБУРа помогает решать удаленно целый ряд бизнес-задач, с которыми сталкиваются представители отрасли ГМК.

— Консультационная поддержка эксперта в момент проведения техобслуживания, пуско-наладочных работ или незапланированной ситуации.

— Задействование внутренних экспертов без организации командировок и выездов на объекты (сокращение расходов и экономия времени).

— Инспекции без отрыва от основной деятельности.

Платформа СИБУРа «Удаленный эксперт AR» станет доступна корпоративным клиентам Beeline Business уже в этом году. Важно отметить, что проекты могут быть реализованы в виде коробочных решений по модели подписки. Таким образом, тот или иной проект по цифровизации потребует только операционных расходов. Beeline Business, со своей стороны, обеспечивает доступ к партнерам и экспертизе.

В качестве заключения хочется отметить то, как повлияла пандемия на компании по всему миру. Тренд удаленной работы кардинально изменил представление о стандартных бизнес-процессах. Специалистам сегодня нет необходимости находиться в офисе — они проводят совещания, дают консультации и выполняют ежедневные задачи из любой точки мира. Аналитики уверены, что этот тренд будет сохраняться и дальше. Мероприятие «Beeline Business HUB: Mining Day» показало, как может измениться сфера ГМК благодаря новейшим технологиям и решениям, а также поддержке экспертов.