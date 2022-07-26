Карагандинский университет признан лучшим техническим вузом Казахстана

Анализ деятельности высших учебных заведений страны прошел уже в 14-й раз.

Согласно оценке независимого агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) IQAA-Ranking, КарТУ имени академика Абылкаса Сагинова занял первое место среди технических вузов Казахстана. Этот рейтинг ведется с 2008 года, и анализ деятельности высших учебных заведений прошел уже в 14-й раз.

Два предыдущих года КарТУ был на второй строчке этого рейтинга.

«Это результат системной и эффективной работы коллектива преподавателей и студентов университета по таким объективным показателям академического превосходства, как высокий уровень профессорско-преподавательского состава и студентов, научно-исследовательской и инновационной работы вуза, международного сотрудничества, информационного обеспечения и трудоустройства выпускников», — отметили в пресс-службе КарТУ.

В этом году Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова вошел в топ 651-700 мирового рейтинга QS WUR. В глобальном рейтинге QS WUR приняли участие 2462 университета мира. Казахстан представлен 16 вузами, в их числе шесть национальных университетов. При этом КарТУ занял восьмое место среди вузов РК.