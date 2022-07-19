Багдат Мусин доложил о реализации проекта «Kaz-Nedra»

МЦРИАП как компетентный государственный орган возьмет под свое управление техническую реализацию проектов в сферах отношений недропользователей с госорганами.

На заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, рассмотрены меры по реализации поручений Главы государства, которые были даны на расширенном заседании правительства 14 июля. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Как отметил Глава государства, в некоторых сферах по цифровизации есть проблемы. Это геологическая база, отношения недропользователей с госорганами, геологическая информация, здравоохранение и земельные вопросы. В этой связи министерство как компетентный государственный орган возьмет под свое управление техническую реализацию соответствующих проектов в этих сферах», — начал свой доклад глава Минцифры.

«До конца года сократим время создания информационных систем до 6 месяцев. Облачная инфраструктура, предоставляющая дополнительные ресурсы государственным органам, будет запущена в середине 2023 года. По каждой отрасли будет подготовлена и утверждена цифровая стратегия», — подчеркнул министр.

Б. Мусин также доложил о реализации проекта отечественной электронной платформы «Kaz-Nedra». На текущий момент проведен реинжиниринг 48 бизнес-процессов, находящихся на стадии утверждения у отраслевых ГО.

«Получив техническую реализацию в свои руки, ряд модулей, в том числе личный кабинет, интерактивная карта, заказ лицензий и другие услуги будут доступны до конца этого года. А база данных „Цифрового фонда недр“ будет полностью реализована в первом полугодии 2023 года», — сказал Багдат Мусин.

Что касается цифровизации здравоохранения, министр сообщил о начале работ по переходу на новую архитектуру электронного здравоохранения eHealth.

«Создание ядра даст возможность сформировать национальный паспорт здоровья граждан. Основная задача — объединение информационных систем Министерства здравоохранения, его подведомственных организаций и медицинских организаций», — сообщил Мусин.

МЦРИАП предлагает передать все информационные системы, обеспечивающие функционирование электронного здравоохранения, в РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ, определить его юридическим лицом в области цифрового здравоохранения, с передачей в подведомственное управление Министерству цифрового развития.

В планах ведомства — реализовать этот проект с технической точки зрения. В 2022 году будет подключено 8 модулей, а в следующем году — 4 модуля.

«На платформе Smart Data Ukimet из 20 баз данных разных госорганов мы ежедневно актуализируем информацию о благополучии всех семей в Казахстане. Такой детальный портрет семьи по 80 показателям позволяет выявлять проблемы в каждой семье Казахстана и дает понимание, чем государство должно помогать им уже сейчас, без необходимости подачи заявок», — рассказал Багдат Мусин.

«Все меры государственной поддержки будут храниться в социальном кошельке. Проект будет запущен до конца года», — отметил Б. Мусин.

В ходе доклада глава Минцифры также затронул реформирование холдинга «Зерде», которое началось в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора были переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства».

«В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ «ПИТ», «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations». В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «НИТ» напрямую в ведение МЦРИАП РК», — подчеркнул глава цифрового и аэрокосмического ведомства.

В ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов Холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.

«Счетный комитет указал на необходимость реформирования структуры Холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности», — резюмировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.