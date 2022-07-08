Выработка электроэнергии ВИЭ в РК выросла на 15% за год

Впрочем, это всего 3% от общего объема генерации электроэнергии в стране.

По итогам первого квартала текущего года установленная мощность возобновляемых источников энергии в Казахстане составила 2,1 тыс. МВт, сразу на 21,1% больше, чем годом ранее. Большая часть установленной мощности, согласно данным Finprom.kz пришлась на солнечные электростанции — 52,9% от РК, или 1,1 тыс. МВт, плюс 12,4% за год. Еще 684 МВт пришлось на ветровые электростанции, 281 МВт — на малые ГЭС и 7,8 МВт — на биоэлектростанции.

Выработка электроэнергии ВИЭ по итогам первого квартала 2022-го выросла на 14,6% за год, до 933,1 млн кВт/ч. Несмотря на то, что солнечные электростанции имеют наибольшую установленную мощность среди ВИЭ, больше всего электроэнергии в РК по факту выработали ветровые электростанции: порядка 545 млн кВт/ч (плюс 27,1% за год). В то же время солнечные электростанции выработали 278 млн кВт/ч (плюс 3%). Сократилось выработка электроэнергии малыми ГЭС — на 4% за год, до 109,7 млн кВт/ч, а также биоэлектростанциями — на 65%, до 0,4 млн кВт/ч.

Доля электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ, в общем объеме производства электрической энергии составила 3,03%, против 2,64% годом ранее.

В целом в мире, по данным enerdata, доля ВИЭ в производстве электроэнергии по итогам 2020 года составила 28,2%. Впрочем, этот рейтинг учитывает среди ВИЭ также гидроэнергетику, а ее доля в мировом энергетическом балансе с 2000 года стабильно составляет около 16%. Казахстан оказался на 33-м месте из 44 стран-участниц рейтинга: доля ВИЭ (плюс гидроэнергии) составила в нашей республике 11,7% от общего объема генерации электроэнергии. В тройке лидеров оказались Норвегия (98,4%), Бразилия (84,1%) и Новая Зеландия (80%). Самый низкий показатель у Саудовской Аравия (0,2%). Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказалась Россия 20,3%, ниже — Узбекистан (10,3%) и Украина (8,4%). В среднем по СНГ показатель составлял 19,6%.