Казахстанские IT-продукты могут быть масштабированы на международные рынки

Beeline Казахстан провела очередной Demo Day, в рамках которого сотрудники компании представляют свои собственные цифровые продукты.

В этот раз разработчики продемонстрировали различные бизнес-сервисы и внутренние разработки специальному гостю — CEO VEON Ventures Хайрилу Абдулле.

Еще три года назад большинство цифровых продуктов, используемых в компании, закупались извне — у иностранных вендоров. Это были разные подрядчики под различные задачи. Затем была принята стратегия «made in Kazakhstan», предполагающая развитие собственной разработки и цифрового потенциала. И если до принятия стратегии на весь Beeline Казахстан было несколько разработчиков, то сейчас ИТ-департамент составляет порядка 600 человек. Более того, в компании также взят курс на переобучение собственных сотрудников из других подразделений ИТ-профессиям.

Сегодня в арсенале Beeline порядка 20 цифровых продуктов, и компания делится наработками с рынком во время демо-дней. Они бывают разного назначения — для представителей СМИ, разработчиков, бизнес-сегмента — и проходят регулярно, по несколько раз в год.



Команда Beeline Казахстан презентует продукты СЕО Veon Ventures Хайрилу Абдулле

Какие цифровые сервисы создали разработчики Beeline?

Мы собрали для вас подборку самых интересных продуктов.

Приложение «Партнер Beeline»

Позволяет жителям отдаленных населенных пунктов, куда недавно провели мобильный интернет, получить дополнительный заработок, обслуживая соседей. Его можно установить на простой смартфон и стать «партнером по прибыли» Beeline, помогая односельчанам сменить тариф или зарегистрировать устройство. Абонентам из сел не надо каждый раз ехать в город, в офис Beeline, а 20 000 агентов уже зарабатывают до 200 тысяч тенге с помощью приложения.

Fix Uberization

Для пеших агентов домашнего интернета от Beeline разработано собственное приложение, которое «уберизирует» весь процесс. До этой разработки агент собирал бумажные заявки на подключение, которые приходилось нести в офис и вручную заносить данные в базу. Сейчас все можно делать онлайн в приложении, а заявка сразу поступает диспетчерам. Скорость подключения домашнего интернета клиентам выросла в три раза.



Продакт менеджер продукта Fix Uber презентует, как улучшились процессы для клиентов домашнего интернета от Beeline

Smart Agent

В основе еще одного приложения лежит большая разработка по распознаванию лиц и сбору биометрических данных, что позволяет обслужить клиента где угодно. Теперь не надо стоять в долгих очередях к стационарному компьютеру специалиста по сервису в офисе. Команда Beeline находится в магазинах электроники возле «островов» с телефонами, а во время пандемии выходила обслуживать абонентов в единственные открытые точки — аптеки. Если абонент уже сдал биометрические данные, то он может обратиться за сервисом даже без документов.



Специалист Beeline обслуживает клиента перед бутиком магазина электроники

HR man

Платформа позволила компании уйти от бумажного кадрового документооборота в пользу электронного. У каждого сотрудника есть личный кабинет, где заявления, например, на отпуск, формируются автоматически. Акты работодателя, трудовой договор, приказы о командировках подписываются электронно-цифровой подписью за считанные минуты. Сейчас в компании 98% кадрового документооборота проходит онлайн.

Beeline Survey

Удаленная работа — это новый уровень корпоративной культуры, где свобода и ответственность идут рука об руку. Платформа Beeline Survey позволяет проводить пульсовые замеры настроения сотрудников, опросы eNPS и CSI, исследования по вовлеченности. Результаты и аналитика формируются автоматически, что сократило ручной труд и время на обработку данных в четыре раза, а экономия расходов на услуги внешнего подрядчика составила порядка 10 тысяч долларов США в год только на один замер. Сейчас, благодаря собственному решению, Beeline проводит неограниченное количество опросов согласно потребностям.

Перспективы есть

Гость демо-дня CEO VEON Ventures Хайрил Абдулла поделился впечатлением после демонстрации всех продуктов:

«Я уже четко представляю, как наши цифровые операторы на других рынках смогут применять эти продукты, и какие новые возможности перед ними откроются. Сегодня передо мной как перед CEO VEON Ventures стоит задача масштабировать продукты Beeline Казахстан на других рынках и представить его так, чтобы привлечь внешних инвесторов и обеспечить дальнейшее развитие».

Почитать полное интервью Хайрила Абдуллы можно по ссылке.

Посмотреть, как проходил предыдущий Demo Day.