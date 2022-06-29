Сенат принял законопроект по внесению изменений в сферы инноваций, цифровизации и информбезопасности

Будет внедрена единая архитектура электронного правительства, которая обеспечит единый платформенный подход.

Депутаты сената парламента заслушали доклад министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина касательно нового Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования».

Закон предусматривает решения по дебюрократизации государственного аппарата, инициированные Главой государства в этом году, а также новые подходы, такие как переход от точечной оптимизации к качественному преобразованию деятельности государственных органов, дальнейшее снижение административного бремени, внедрение государственного управления, основанного на актуальных и достоверных данных (data-driven government), ужесточение законодательных требований к защищенности конфиденциальных данных граждан, обеспечение юридической равнозначности цифровых и бумажных документов, переход к единой платформенной модели цифровизации, дальнейшую цифровизацию социально-значимых сфер государственного управления и стратегических отраслей национальной экономики.

Ожидается, что принятие нового закона позволит сократить цифровое неравенство между жителями городов и сел, исключит необходимость наличия бумажных версий документов при обращении за госуслугами, в банки, нотариусы и в иные организации, уменьшит дублирующие функции госорганов, оптимизирует бюджетные расходы на поддержку информационных систем, а также понизит издержки для людей и бизнеса при получении госуслуг и приведет к повышению эффективности управленческих решений.

Законом предусмотрены поправки, касающиеся расширения сферы применения сервиса цифровых документов, открытия цифровых точек доступа населения к государственным услугам для сельских населенных пунктов, перевод в электронный формат свидетельств в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельств о рождении, о заключении или расторжении брака, о смерти), оцифровка процесса отбора списка кандидатов в присяжные заседатели и другие.

«На сегодня в государственном секторе функционируют порядка 400 информационных систем, разработанных на основе различных платформ и программных решений. Проектом закона внедряется единая архитектура электронного правительства, которая исключит существующую разобщенность и обеспечит единый платформенный подход», — сказал Багдат Мусин.

Кроме того, законом предлагается утвердить требования по управлению данными, а также ввести соответствующий уполномоченный орган, который выстроит единые требования по работе, управлению и владению данными. Теперь, по словам Багдата Мусина, собственником данных, создаваемых, накапливаемых за счет бюджетных средств будет являться государство. При этом, в целях усиления защиты персональных данных граждан, расширяется перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, что позволит повысить требования к информационным системам, осуществляющим сбор, обработку и хранение персональных данных.

В ходе доклада Багдат Мусин также озвучил предложение по закреплению равнозначности электронных документов их бумажным аналогам.

«Все больше граждан предпочитает получать государственные услуги посредством мобильных сервисов. С прошлого года запущен сервис цифровых документов, который позволяет гражданину сгенерировать электронную версию бумажного документа в мобильном приложении еGov mobile. Предлагаемые поправки обеспечат гражданам право полноценного и равнозначного использования цифровых версий документов», — сообщил глава цифрового ведомства.

Кроме того, запрос документов по сведениям, которые имеются в информационных системах государственных органов, будет законодательно запрещен.

В 2 тыс. сельских отделениях Казпочты появятся оборудованные «Цифровые точки», позволяющие жителям сел отправлять электронные обращения в государственные органы, а также получать государственные услуги.

МЦРИАП РК также предлагает пересмотреть порядок проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью в электронном виде, обязательность оснащения баз нефтепродуктов контрольными приборами учета. Предусматривается передача функций государственной регистрации актов гражданского состояния из местных исполнительных органов в НАО «Государственную корпорацию «Правительство для граждан».