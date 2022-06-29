Электронные документы приравняют к их бумажным аналогам

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования.

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширения сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными, передает Kazpravda.kz.

Ожидается, что нормы дадут импульс на дальнейшее совершенствование государственного управления посредством цифровой трансформации и реинжиниринга. Планируется расширить сферы применения сервиса цифровых документов, приравнять электронные документы к их бумажным аналогам.

Также в функционал документа входит расширение доступа к государственным услугам для сельских жителей.