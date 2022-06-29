Перевести недоступные госуслуги в электронный формат поручили ряду госорганов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал три месяца на перевод в электронный формат госуслуг, недоступных онлайн.

Глава кабмина напомнил, что в стране за год почти в два раза увеличилось количество оказываемых государственных услуг, 66% услуг оказывается населению через обычный смартфон, в цифровом виде уже доступно 18 документов, передает Zakon.kz.

По словам премьер-министра, многие электронные услуги и интеграция баз исключают физическое обращение граждан и данную работу надо продолжить. Он добавил, что в стране активно развиваются электронные банковские услуги, в приложениях для удобства граждан есть сервисы госуслуг.

«Также необходимо уделять внимание участившимся случаям мошенничества и усилить защиту клиентов банков. В целом важно активизировать работу по развитию отечественной IT-отрасли. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению», — заявил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве высшего образования и науки, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Министерстве здравоохранения и Министерстве обороны имеются услуги, которые недоступны в электронном формате. А использование уже реализованных цифровых документов важно масштабировать, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами.

«Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел. Поручаю МЦИРИАП совместно с данными госорганами в трехмесячный срок перевести недоступные госуслуги в электронный формат. Необходимо продумать вопрос безопасности и размещения на разных ресурсах. Поручаю Министерству цифрового развития в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса. Поручаю центральным госорганам и акиматам обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции», — добавил премьер.