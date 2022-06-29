Багдат Мусин выступил на заседании правительства

Он напомнил, что успех цифровой трансформации страны на прямую зависит от уровня вовлеченности всех центральных государственных и местных исполнительных органов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленной РК Багдат Мусин выступил с докладом на очередном заседании правительства. Он рассказал о деятельности министерства и поделился основными достижениями в сфере цифровизации государственных услуг.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что успех цифровой трансформации страны на прямую зависит от уровня вовлеченности всех центральных государственных и местных исполнительных органов. Все мы должны понимать, что именно цифровые решения, в конечном итоге, приносят осязаемые результаты как для общества, так и для госаппарата, особенно в части улучшения его эффективности», — отметил министр.

При этом глава цифрового ведомства сообщил, что наблюдается рост использования услуг в мобильном приложении, за 5 месяцев 2022 года цифровые документы валидированы более 6 млн раз. Всего казахстанцам в цифровом формате доступно 18 документов, которые можно использовать не только через eGov, но и через приложения банков второго уровня.

В ходе заседания министр также рассказал о реализации нового проекта по документированию граждан, где процесс будет выстроен без участия человеческого фактора, с помощью специальных терминалов. Если сегодня в среднем на это затрачивается 20-30 минут, то при установке терминалов процесс сократится до 5-10 минут. Всего до конца года на внешние платформы будет выведено 20 самых популярных госуслуг.

Что касается цифровизации социальной сферы, то в 17 регионах страны внедряется пилотный проект по заочному освидетельствованию 3-й группы инвалидности. К примеру, ранее для установления инвалидности или степени утраты трудоспособности требовалось обратиться в поликлинику по месту жительства, и после гражданин направлялся на освидетельствование в отделы медико-социальной экспертизы. Сегодня для установления инвалидности достаточно обратиться только в медицинское учреждение.

Из 23 государственных услуг минтруда 11 ориентировано на лиц с ограниченными возможностями. Основной целью перевода таких услуг в проактивный формат является упрощение процедуры оформления документов для лиц с ограниченными возможностями, исключение их хождения по разным инстанциям и исключение бумажной волокиты.

Пособия многодетным матерям переведены также в проактивный формат: нет необходимости самостоятельно собирать документы для подачи на пособие, все процессы автоматизированы.

В целом, по словам министра, цифровизация затрагивает все сферы, включая санэпиднадзор, сельское хозяйство и даже строительство. Однако во многих из них предстоит еще осуществить большой пласт работы.

Отдельное внимание уделено развитию IT-сферы. Казахстан очень уверенно движется в этом направлении. Так, сегодня в «Astana Hub» насчитывается уже более 750 резидентов, привлечено более 70 млрд тенге инвестиций в стартап-проекты, открыто 5 региональных технопарков.

«Важная часть развития IT-экосистемы — это человеческий капитал. Главой государства поставлена задача к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. В прошлом году запущено 7 частных инновационных школ программирования в регионах страны. В этом году будет открыто 5 таких школ. В качестве альтернативного образования в прошлом году предоставлено 100 ваучеров 13 IT-школам. В этом году будет представлено 3 тысячи ваучеров», — сказал Багдат Мусин.