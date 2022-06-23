Казахстан вновь попал в топ стран с самым дешевым мобильным интернетом

Тем временем скорость интернета в стране увеличилась на 25% за год.

Казахстан отличается высокими показателями интернетизации и цифровизации. Так, уровень цифровой грамотности казахстанцев в возрасте от 6 лет составил в 2021-м уже 85,3% от общей численности населения — то есть 4 из 5 потребителей в стране владеют навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения услуг и сервисов через интернет. При этом обеспеченность домашних хозяйств сотовыми телефонами составляет уже 99,4% (практически все в стране), что также способствует росту повсеместного проникновения интернет-сервисов и диджитализации, отмечает Ranking.kz.

О росте потребления интернет-трафика в РК мы уже писали. Примечательно, что при этом стоимость мобильного интернета в республике остается одной из самых невысоких в мире. Так, по данным свежего рейтинга Internet Accessibility Index за 2022 год, Казахстан занял 8-е место по самым низким интернет-тарифам. Казахстанцы платят всего 0,8 долл. за 1 Гб мобильных данных.

Для сравнения: в соседнем Узбекистане в месяц платят 1,3 долл. за 1 Гб, в Таджикистане — 3,5 долл., а Туркменистан, где показатель достиг 17,5 долл., и вовсе попал в число аутсайдеров с самыми высокими тарифами, наряду со странами Африки и островными государствами. В топовую десятку стран с доступным мобильным интернетом помимо Казахстана попали такие страны СНГ как Россия, Кыргызстан и Беларусь.

Аналитики также отметили высокий уровень покрытия мобильным интернетом в РК — 96%. Казахстан — единственное государство с настолько большой, протяженной территорией и столь высокими показателями.

Параллельно с улучшением доступности интернета в плюсе и качество. В отчете Internet Accessibility Index отмечено, что телекоммуникационный сектор Казахстана — один из самых передовых в Центральной Азии. Заметим: по данным Speedtest.net, медианная скорость мобильного интернета в Казахстане по итогам апреля текущего года выросла на 24,8% за год — с 16,59 до 20,7 Мбит/с.

Среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета Казахстан уверенно лидирует. Так, в Кыргызстане показатель составил 19,4 Мбит/с, в Узбекистане — 13,67 Мбит/с, в Таджикистане — 7,84 Мбит/с, в Туркменистане — лишь 3,31 Мбит/с.