В Казахстане начал работать кикшеринговый сервис Whoosh

Самокаты можно будет оставить только на виртуальной парковке, обозначенной в приложении.

Алматинский общественный транспорт дополнили 3 тыс. самокатов кикшерингового сервиса Whoosh с развитой системой парковок по всему городу. Самокаты этой компании можно оставить только на виртуальной парковке, обозначенной в приложении. Сервис регулирует скорость движения на устройствах и будет следить за порядком самокатов на улицах города.

Компания развивает бизнес по транспортной модели: плотная сеть виртуальных парковок по всему городу, на которых можно начать и завершить аренду самоката, дополняет инфраструктуру общественного транспорта и позволяет горожанам быть мобильными даже в часы пик. Парковки расположены в шаговой доступности друг от друга и покрывают как спальные районы, так и центр города.

«Whoosh бережно относится к порядку на улицах и считает, что самокаты не должны мешать пешеходам и другим участникам движения. Поэтому завершить поездку на самокате можно только в особых точках — виртуальных парковках, отмеченных в приложении знаком „Р“. Места для паркинга расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей. Мы планируем по договоренности с городской администрацией наносить разметку в местах виртуальных парковок, чтобы людям было проще и удобней оставить самокат в правильном месте, не создавая помех на улице», — отмечают в компании.

В Алматы в базовом тарифе старт поездки стоит 120 тенге, минута — 40 тенге. Стоимость поездки может меняться по алгоритму динамического ценообразования — в зависимости от спроса, числа доступных самокатов, их заряда и других параметров. Для тех, кто пользуется самокатами регулярно, выгодна подписка Whoosh Pass: с ней не оплачивается старт поездки. Новые пользователи могут попробовать подписку на семь и на тридцать дней бесплатно. Также для новых пользователей действует скидка по промокоду SUNRIDE, его нужно активировать до старта поездки.

Специальная команда Whoosh круглосуточно будет следить, чтобы самокат был заряжен и исправен, а на улицах был порядок: выстроит самокаты ровно, если кто-то припарковался неаккуратно, равномерно перераспределит их между парковками, чтобы самокаты в нужном количестве всегда были под рукой.

В Алматы действуют зоны запрета поездок в местах, не предназначенных для электросамокатов: нельзя будет ездить в Парке имени Первого Президента и в Ботаническом саду. Whoosh установил технические ограничения на все свои самокаты: они могут разгоняться только до 25 км/ч, при въезде в медленные зоны, например, прогулочные улицы или места скопления людей, скорость будет автоматически снижена до 15 км/ч, а при въезде в запрещенную для самокатов зону устройство издает специальный звуковой сигнал и останавливается. Все зоны отмечены в приложении сервиса. Кроме того, каждому пользователю перед первой поездкой будет предложено пройти в приложении сервиса инструктаж, обучающий правилам управления самокатом в городской среде.

«На фоне роста популярности средств индивидуальной мобильности Whoosh продолжает развивать культуру управления самокатом и запустил онлайн-школу вождения: в приложении и на сайте сервиса любой желающий может бесплатно пройти обучение правилам безопасного управления самокатом. По окончании учебы необходимо сдать тест, и затем каждый выпускник получит приятный бонус: промокод на скидку. Сервис инвестирует в упорядочение уличного движения и стремится донести горожанам важность следования правилам этичного управления самокатами. Летом этого года будет организована бесплатная офлайн-школа вождения Whoosh, чтобы пользователи смогли потренироваться безопасному вождению с опытными инструкторами», — рассказали в Whoosh.

Согласно статистике Whoosh, более 80% поездок, совершенных в 2021 году в 40 городах, в том числе 16 мегаполисов с населением свыше 1 млн человек, были совершены по транспортному сценарию. Это означает, что люди выбирают самокаты, чтобы отправиться по делам, например, от дома до работы, фитнеса или торгового центра.

«Уже более восьми миллионов наших пользователей выбирают самокаты как новый вид городского транспорта. Самокаты позволяют существенно сэкономить время для коротких перемещений, что особенно актуально в условиях больших современных мегаполисов, таких как Алматы. По всему миру актуальна проблема загрязнения воздуха, и мы надеемся, что развитие альтернативных, экологичных видов транспорта поможет хотя бы частично решить эту проблему. Климатические условия позволяют использовать микромобильный транспорт в Алматы на протяжении большей части года, поэтому все больше пользователей предпочитают самокаты и велосипеды автомобилям. За 2021 год мы сэкономили 4 тысячи тонн углекислого газа по всем городам, где пользуются нашим сервисом. Значит, и в Алматы мы должны сделать этот транспорт удобным, стабильным, чтобы горожанин всегда и везде мог взять в аренду чистый, заряженный и исправный самокат. Алматы — красивый город с богатой историей и большим будущим: мы рады, что будем развиваться вместе с этим прекрасным мегаполисом и поможем сделать его еще более привлекательным и комфортным для жителей и гостей южной столицы», — отметил Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh.

Каждый самокат Whoosh оборудован собственным IoT-модулем, который позволяет полностью контролировать состояние транспортного средства, например, следить за местонахождением, уровнем заряда, поездкой в режиме реального времени, получать информацию о качестве дорожного покрытия, блокировать в случае угона или вывести из аренды в случае неисправности. Данные, полученные от устройств, позволяют составлять аналитические отчеты о микромобильности, которые могут учитываться администрацией города при планировании и развитии городской среды.

Если нужна помощь, пользователь может обратиться в службу поддержки. Она работает круглосуточно на русском и английском языках, а скорость ответа операторов является одной из самых высоких: первого ответа оператора (не бота) пользователь ожидает всего несколько минут, что существенно для жителей мегаполиса, привыкших к качественному и быстрому сервису.

За последние несколько лет электросамокаты прочно вошли в жизнь горожан. Сейчас в Алматы, помимо Whoosh, работает еще три сервиса аренды — Ozim, Eleven и Jet.