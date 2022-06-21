В Казахстане запустят платформу для сбора предложений от населения

Она будет работать на сайте ЦПГИ.

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» совместно с Министерством информации и общественного развития РК осуществляет сбор проектов (предложений) для формирования тем социальных проектов на 2023 год.

Все предложения будут направлены уполномоченному органу для рассмотрения и дальнейшего направления соответствующему государственному органу и/или местному исполнительному органу с целью анализа и рассмотрения возможности реализации - в случае их соответствия потребностям населения, приоритетам государственной политики, законодательным и иным требованиям соответствующих органов.

При этом отмечается, что отдельные компоненты предложенного проекта (тема, цель и задачи, ожидаемый результат, объем финансирования, срок реализации, территориальный охват, и др.) могут быть изменены и редактированы по мере необходимости. Предоставленные предложения будут использованы исключительно для анализа и рассмотрения государственными органами возможности их дальнейшей реализации.

Сбор предложений будет продолжен до 1 августа.