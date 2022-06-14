Новейшая система Citrix для предотвращения отказов IT-инфраструктуры стала доступна в Казахстане

Серия Citrix ADC 91 в два раза мощнее предыдущей версии решения по аппаратным компонентам, но при этом полностью идентична ей по функционалу.

Компания DIS Group KZ, официальный дистрибутор Citrix в Казахстане, представляет новейшую аппаратную серию Citrix ADC 91. Решение представляет собой контроллер доставки приложений, предназначенный для распределения нагрузки между центрами обработки данных и повышения отказоустойчивости IT-инфраструктуры. Серия Citrix ADC 91 в два раза мощнее предыдущей версии решения по аппаратным компонентам, но при этом полностью идентична ей по функционалу. Современные чипы Intel Lewisburg SSL позволяют поддерживать новейшие криптоалгоритмы шифрования.

Контроллер доставки приложений Citrix ADC оценивает состояние центров обработки данных и отдельных серверов и равномерно распределяет между ними входящие запросы. В стандартный функционал также входит обеспечение защищенного доступа, фильтрация подозрительного трафика и снижение нагрузки на серверные мощности при работе с зашифрованным трафиком, идущим через SSL-соединения.

«Citrix ADC — одно из самых востребованных со стороны бизнеса решений, обеспечивающее непрерывность всех процессов в компании. Однако у любого решения или продукта есть свой жизненный цикл, по завершении которого они подлежат замене. Новая серия Citrix ADC — это самое современное оборудование, свежие внутренние комплектующие и поддержка новейших криптоалгоритмов для еще более эффективной реализации привычного функционала», — говорит Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

Новая серия включает в себя три аппаратных компонента (91-10, 91-20 и 91-30) с различной пропускной способностью, предназначенные для корпоративных клиентов с разным уровнем трафика: от крупных компаний до предприятий среднего бизнеса. По сравнению с предыдущей версией, производительность Citrix ADC 91 выросла на 20%.