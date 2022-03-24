Казахстанский бизнес демонстрирует рекордный спрос на Citrix ADC

Рост продаж составил более 100%.

2021 год показал рекордный спрос на контроллер доставки приложений Citrix ADC, предназначенный для повышения отказоустойчивости корпоративной ИТ-инфраструктуры. Это связано не только с резким возрастанием нагрузки на серверные мощности в связи с коронавирусными ограничениями, но также с увеличением числа киберугроз, в том числе DDoS-атак.

Контроллер доставки приложений Citrix ADC оценивает состояние серверов и центров обработки данных и распределяет между ними запросы так, чтобы каждый сервер и ЦОД был занят одинаково и ни один из них не оказывался перегружен. Это значительно повышает отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и обеспечивает для клиентов и бизнес-пользователей бесперебойный и круглосуточный доступ к информации из любой точки. Таким образом поддерживается непрерывность всех бизнес-процессов, включая внутренние и внешние коммуникации, принятие клиентских решений, аналитику, а также весь блок управления данными. Защищенный доступ и фильтрацию подозрительного трафика обеспечивают многофакторная аутентификация и межсетевой экран уровня веб-приложений (WAF). В Казахстане дистрибуцию решения Citrix ADC обеспечивает компания DIS Group KZ.

«Цифровизация экономики ведет к постоянному росту объема данных, говорит Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ. — Вместе с увеличивающимся числом киберугроз это создает серьезную нагрузку на ИТ-инфраструктуру. В связи с этим неудивительно, что к решению Citrix ADC обращаются представители самых разных отраслей: от телекоммуникационных компаний до государственных организаций. Лидирующие позиции по итогам 2021 года занимает финансовый сектор. Мы также ожидаем рост спроса со стороны компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, представителей крупного производства и логистики».

Среди преимуществ Citrix ADC — совместимость с любыми видами инфраструктуры, включая виртуальную, аппаратную и основанную на микроконтейнерах. Особенность решения состоит в том, что оно может быть развернуто на любой платформе с полным сохранением функционала и производительности. Кроме того, решение позволяет снизить нагрузку на серверные мощности при работе с зашифрованным трафиком, идущим через SSL-соединения.