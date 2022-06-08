Apple добавила казахский язык в новую операционную систему iOS16

По словам Багдата Мусина, это говорит о том, что пользователей все больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве.

В новой операционной системе iOS16 появится казахский язык с функцией автоматической замены. Об этом сообщил в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

«Сегодня Apple объявила о новшествах, которые ждут мировое сообщество. Для нас, казахстанцев, эта презентация была особенно важна, так как Apple добавила казахский язык (как системный) в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции)», — заявил министр.

Он напомнил, что в 2019 году казахский язык включили официально в перечень, и отметил, что сейчас уже подключили функции искусственного интеллекта для автоматической коррекции.

«Это говорит о том, что пользователей становится больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве», — заключил Мусин.