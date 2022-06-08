Доля пользователей услуг eGov сократилась

Самыми активными пользователями оказались жители Карагандинской области.

Согласно данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2021 году услугами электронного правительства воспользовались 26,7% домохозяйств — на 4,1 п. п. меньше, чем годом ранее. Результат 2021 года оказался самым низким за последние пять лет, несмотря на развитие цифровизации в Казахстане. Для сравнения: в 2020 году показатель составлял 30,8%, в 2019-м — 30,4%, в 2018-м — 34,6%, в 2017-м — 33,2%, сообщает Finprom.kz.

В региональном разрезе самыми активными пользователями услуг электронного правительства оказались жители Карагандинской области: здесь услугами воспользовались 43,1% опрошенных, против 50,7% годом ранее. В тройку лидеров также вошли Алматинская (36,4% пользователей) и Восточно-Казахстанская (35,7%) области. Реже всех услугами электронного правительства пользовались жители Мангистауской области — лишь 4,7% респондентов. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область (8,6%) и Шымкент (15,7%).

На 1 июня текущего года на портале eGov актуальность наборов открытых данных составила 92%, было разработано 37 приложений и сервисов, просмотры сайта правительства с 2015 года составили почти 4,5 млн раз, скачивания — более 130,2 тыс. данных.

По итогам января-сентября 2021 года наиболее популярной услугой, оказанной населению, оказалась электронная бронь очереди в ЦОН: ею воспользовались 3,7 млн раз. Второй по популярности стала выдача информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика ЕНПФ — 3,5 млн раз. Заметим: в аналогичном периоде 2020 года наиболее популярной была услуга по назначению социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения: за ней обращались 8,3 млн пользователей.